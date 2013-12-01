'Dolmabahçe Camisi'ndeki biralar sonradan konuldu'

Zaman gazetesi İstihbarat Şefi İbrahim Doğan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Gezi olayları sırasında Dolmabahçe'deki Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde bulunan bira kutularının sonradan koyulduğunu iddia etti.

Gezi Parkı protestolarının ilk günlerinde göstericiler tarafından revir olarak kullanılan ve daha sonra özellikle 'içeride içki içildiği' tartışmalarıyla gündeme gelen Dolmabahçe'deki caminin müezzini ve imamıyla birlikte Beyoğlu müftüsü görevlerinden alınmıştı.

Dolmabahçe ’de polisle göstericiler arasındaki çatışmalarda yaralananların sığındığı Bezm-i Alem Valide Sultan Camii müezzini Fuat Yıldırım yaptığı açıklamada saldırı esnasında olanları anlatmıştı. Müezzin, "Kimsenin uygunsuz davranışı yoktu. Alkol alındığını görmedik" demişti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'sa daha önce yaptığı konuşmalarda camide içki içildiğini söylemişti.Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde içki içildiğini belirten Bakan Bekir Bozdağ, caminin müezzininin de 'içki içilmedi' ifadelerini yalanlamıştı.

Tartışmalar sürerken Zaman gazetesi İstihbarat Şefi İbrahim Doğan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Gezi olayları sırasında Dolmabahçe'deki Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde bulunan bira kutularının sonradan koyulduğunu iddia etti. Doğan mesajında şu ifadeyi kullandı: "Evet, o bira kutularını sonradan biri koydu, müezzin de bunu teyit etti."

Doğan, takipçilerinden gelen tepkiler üzerine bu iddiayı Gezi eylemleri sürerken 9 Haziran'da da dile getirdiğini söyledi."Gazeteniz camide içki içilmediğini niye yazmadı?" sorularıyla karşılaşan Doğan, "Bunu o iddianın sahiplerine sorun, biz o iddiayı yazmadık" yanıtını verdi.