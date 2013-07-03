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Taraf'a göre, Diyanet de Dolmabahçe Camisi'nde içki içildiğine dair kanıt bulamadı

Gezi olaylarında polis müdahalesinden kaçıp camiye sığınan eylemciler hakkında çıkan 'İçki içtiler' iddialarını inceleyen Diyanet, kanıt bulamadı

03 Temmuz 2013 14:34

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Milli İradeye Saygı” mitinglerinde gündeme getirdiği Gezi Parkı eylemleri sırasında polis müdahalesinden kaçan eylemcilerin sığındığı camide “içki içtiğine” yönelik iddialarını, Diyanet incelemeleri sonucunda bulunamadı.

 

'Kanıt bulunamadı'

 

Taraf gazetesinden Hüseyin Özay’ın haberine göre, İstanbul Müftülüğü tarafından başlatılan incelemede müfettişler, kamuoyuna yansıyan görüntülerin, bilgilerin ve kayıtların dışında, yeni bir bilgi ve belgeye ulaşamadı. İnceleme sırasında, camide bulunan müezzinin ve cemaatin de ifadesine başvuruldu. Ancak söz konusu kişilerin de, içki içildiğine yönelik somut bilgi ve belgeyi müfettişlere sunamadığı kaydedildi. Konuyla ilgili hazırlanan rapor, Diyanet İşleri Başkanlığı’na sunuldu. Tartışmaların alevlendiği dönemde, inceleme sonucunda hazırlanacak raporun kamuoyu ile paylaşılacağı öne sürülmüştü. Ancak, Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri raporun açıklanma tarihi ve şekli konusunda henüz alınmış bir kararın bulunmadığını bildirdi.

 

Müezzin de yalanlamıştı

 

Savcılığın ve emniyet birimlerinin de, olay günü camide yaşananlarla ilgili soruşturması ve incelemesi oldu. Bu soruşturmalardan da, “ezilmiş bira kutusunun” dışında, içki içildiğine dair somut belgeye ulaşılamamıştı. Cami müezzini Fuat Yıldırım, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verdiği altı saatlik ifadesinde “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem. Cami içerisinde içki içen ya da elinde içki şişesi olan birini görmedim” demişti.

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