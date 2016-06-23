Dolarda son durum ne?

Dolar, İngiltere’nin referandumda Avrupa Birliği’nde kalmayı tercih edeceği beklentisiyle en son 4 Mayıs’ta gördüğü 2,87’nin altının gördü.

Dün saat 17.27'de 2.8975/2.8991 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah güne 2.8875/2.8908 seviyesinden başlamıştı.

Dün aynı saatte 3.0880/3.0982 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.0813/3.0843, 3.2777/3.2795 seviyesindeki euro/TL ise 3.2763/3.2786 seviyesinde işlem görüyordu.

Bankacılar piyasada İngiltere'nin referandumda AB'de kalmayı tercih edeceği beklentisinin iyimserlik yarattığını ancak yatırımcıların ağırlıklı olarak beklemeye geçmesi nedeniyle hacimlerin oldukça düşük olduğunu belirtiyor.

AB’de kalma için destek artıyor

ComRes ve YouGov tarafından Daily Mail ve ITV televizyonu tarafından gerçekleştirilen anketlere göre İngiltere'nin AB'de kalma kampanyasına son dakikalarda destek artıyor.

Ipsos MORI tarafından Salı ve Çarşamba günü yapılan, sonuçları ise bugün açıklanan bir anket kalma yanlılarının yüzde 52, ayrılma yanlılarının yüzde 48 oranda olduğunu gösterdi.

Sterlin yüzde 0.6 yükselerek 1.4793 dolara yükselirken, erken saatlerde 1.4847 doları gördü ve yılın başından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.