T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolarda son durum ne?

Yatırımcıların İngiltere'deki AB referandurumu nedeniyle ağırlıklı olarak beklemeye geçmesi nedeniyle hacimlerin oldukça düşük olduğunu belirtiyor

23 Haziran 2016 18:30

Dolar, İngiltere’nin referandumda Avrupa Birliği’nde kalmayı tercih edeceği beklentisiyle en son 4 Mayıs’ta gördüğü 2,87’nin altının gördü.

Dün saat 17.27'de 2.8975/2.8991 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah güne 2.8875/2.8908 seviyesinden başlamıştı.

Dün aynı saatte 3.0880/3.0982 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.0813/3.0843, 3.2777/3.2795 seviyesindeki euro/TL ise 3.2763/3.2786 seviyesinde işlem görüyordu. 

Bankacılar piyasada İngiltere'nin referandumda AB'de kalmayı tercih edeceği beklentisinin iyimserlik yarattığını ancak yatırımcıların ağırlıklı olarak beklemeye geçmesi nedeniyle hacimlerin oldukça düşük olduğunu belirtiyor.

 

AB’de kalma için destek artıyor

 

ComRes ve YouGov tarafından Daily Mail ve ITV televizyonu tarafından gerçekleştirilen anketlere göre İngiltere'nin AB'de kalma kampanyasına son dakikalarda destek artıyor.

Ipsos MORI tarafından Salı ve Çarşamba günü yapılan, sonuçları ise bugün açıklanan bir anket kalma yanlılarının yüzde 52, ayrılma yanlılarının yüzde 48 oranda olduğunu gösterdi.

Sterlin yüzde 0.6 yükselerek 1.4793 dolara yükselirken, erken saatlerde 1.4847 doları gördü ve yılın başından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

ETİKETLER

DolarEkonomi1 dolar kaç tlİngiltereAB ReferandumuBrexit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24