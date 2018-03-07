Dolar güne nasıl başladı?

Kuzey ve Güney Kore'nin Nisan'da 10 yıldan uzun süredir ilk kez görüşeceklerini açıklamasının küresel risk iştahının artmasına neden olmasıyla gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu havaya paralel dolar/TL de 3.80 seviyesinin altına geriledi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Güney Kore cumhurbaşkanlığı, Kuzey ve Güney Kore'nin Nisan ayı sonunda 10 yıldan uzun süredir ilk kez bir zirve görüşmesi yapacaklarını açıkladı.

Öte yandan piyasalarda "küresel ticaret savaşlarına" ilişkin endişelerin azalması da dolar endeksindeki değer kaybını tetikliyor. Dolar risk iştahındaki artış paralelinde yüzde 0.5 gerileyerek 15 Şubat'tan beri en büyük günlük düşüşünü kaydetti.

Trump'ın gümrük vergilerini uygulama planlarını geri çekmeye yönelik baskılar artarken, piyasa katılımcıları gümrük vergilerini, sert bir politika önerisinden çok bir müzakere taktiği olarak görmeye başladı.

DenizBank Yatırım Grubu Stratejisti Orkun Gödek, "Trump'ın korumacı politikaları ve İtalya'ya dair risklerle başlayan haftada ABD endekslerinin gün sonunda azalan endişeleri olumlu yönde fiyatlaması ile Salı gününe nispeten daha olumlu başlandı" dedi ve şöyle devam etti:

Günün ikinci yarısında Güney Afrika'nın büyümede pozitif alanı koruması ve Kuzey Kore'ye dair haber akışlarıyla bardağın dolu tarafını görme isteği arttı. Gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel TL de dolar karşısında değerlendi. Euro/dolar paritesinin 1.24'lü seviyelere hareketlenmesi TL için de olumlu oldu.

Küresel gelişmelerin yanı sıra piyasalar yarınki PPK toplantısını da izliyor. PPK'da faiz değişikliği beklenmiyor ancak TCMB'nin enflasyon ve para politikası görünümüne dair vereceği mesajlar izlenecek.

Gödek, "PPK'dan değişiklik beklemiyoruz. Türk Lirası'nı negatif ayrıştıracak bir açıklama olacağı kanaatinde değilim. Sıkı duruşa dair atıf korunacaktır" dedi.

Dolar / TL dün 3.79 düzeyine indikten sonra sabah 07:15 sularında güne yüzde 0.1 yükselişle, 3.7990 - 3.80 bandında başladı. Euro fiyatı ise aynı saatlerde 4.7198 TL oldu