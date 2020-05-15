Dolar düşmeye devam ediyor

Geçtiğimiz hafta gelen BDDK kararıyla gerilemeye başlayan dolar bu kez gelen swap haberleriyle daha da geriledi. Düne 6.96 seviyelerinde başlayan dolar bugüne de 6.91 seviyelerinde başladı.

Dün akşam saatlerinde Merkez Bankası'nın yabancı merkez bankalarıyla SWAP konusunda anlaşmak üzere olduğu haberleriyle dolarda 6.96 seviyelerinden 6.92 seviyelerine geriledi. Açılışla beraber daha da gerileyen dolar güne 6.91 seviyelerinde başladı.

Bugün gözler swap haberleri ve Koronavirüs ile ilgili gelişmelerde olacak.

Euro/TL ise 7.46 seviyelerindeki seyrini sürdürüyor.