T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar düşmeye devam ediyor

15 Mayıs 2020 09:12

Geçtiğimiz hafta gelen BDDK kararıyla gerilemeye başlayan dolar bu kez gelen swap haberleriyle daha da geriledi. Düne 6.96 seviyelerinde başlayan dolar bugüne de 6.91 seviyelerinde başladı.

Dün akşam saatlerinde Merkez Bankası'nın yabancı merkez bankalarıyla SWAP konusunda anlaşmak üzere olduğu haberleriyle dolarda 6.96 seviyelerinden 6.92 seviyelerine geriledi. Açılışla beraber daha da gerileyen dolar güne 6.91 seviyelerinde başladı.

Bugün gözler swap haberleri ve Koronavirüs ile ilgili gelişmelerde olacak.

Euro/TL ise 7.46 seviyelerindeki seyrini sürdürüyor.

ETİKETLER

dolarbddkswapmerkez bankasıkoronavirüsdolar kaç tldolar ne kadar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24