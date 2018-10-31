Dokuz yıldır her seçimde aday oldu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de CHP\'li işadamı Hasan Nebi, 2 kez belediye başkan aday adayı, 3 kez milletvekili aday adayı, 3 kez de CHP İzmir İl Başkanlığı\'na aday oldu, ancak umduğunu hiç bulamadı. Aday gösterilmeyen Hasan Nebi, 9\'uncu kez şansını denemeye karar verip, 31 Mart 2019\'da yapılacak yerel seçimlerde Buca Belediye Başkan adayı olabilmek için başvuruda bulundu.

2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Buca\'dan belediye başkan aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen CHP\'li Hasan Nebi, umudunu hiç kaybetmedi. 2011 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı oldu ancak aday listesine giremedi. Bu da onu pes ettirmedi, 2014\'te yapılan yerel seçimler için bir kez daha Buca\'dan aday adaylığı başvurusunda bulundu. CHP\'nin Levent Piriştina\'yı aday göstermesinin ardından kendi adına hayal kırıklığı yaşadı. 2015 genel seçimlerinde bu kez de milletvekilliği adaylığı için yola çıktı. Ancak aday listeye giremedi. 24 Haziran 2018 seçimlerinde, milletvekili aday adayı olan Nebi, yine aday listesine girmedi. Nebi bu kez 2019 Mart\'ın yapılacak olan yerel seçimlerde Buca\'da 3\'üncü kez şansını denemek için belediye başkan aday adaylığı dosyasını ilçeye teslim etti.

CHP İL BAŞKANLIĞI İÇİN 3 KEZ ADAY OLDU

Ticaretle uğraşan işadamı Hasan Nebi sadece genel ve yerel seçimlerde milletvekilliği ve belediye başkanlığı koltuklarına talip olmadı. CHP İzmir İl Başkanlığı için 2012 yılında yapılan kongrede adaylığını açıklayan Nebi, o dönem kongreye katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, kürsüden adayların elini kaldırdığı fotoğraf karesinde yer aldı. Bu seçimde de yeterli oy alamayan Nebi, 2015\'teki il kongresinde bir kez daha aday oldu. Sonuç değişmedi ama Hasan Nebi, adaylıktan vazgeçmeyerek 7 Ocak 2018\'de yapılan CHP İzmir İl Kongresi\'nde, koltuğa bir kez daha talip oldu. Nebi, bu kongrede de seçilemedi.

\'2 MİLYON LİRA HARCADIM\'

Aday gösterilmediği halde ısrarından vazgeçmeyen Hasan Nebi, \"Hiç kimseye sırtımı dayamadım. Kimseye yalakalık yaparak bir yerlere gelmek istemedim. Yalakalık yapanlar bu partide bir yerlere geldi. Ama biz kimseye yalakalık yapmadığımız için hala buradayız. Sırtımı kimseye dayamadığım için aday gösterilmedim. Bir kez daha aday adayı oldum. Şu ana kadar adaylık döneminin yanı sıra partim için harcadığım para 2 milyon lira\" diye konuştu.



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