Dokunaklı Nobel konuşması



Norveç'in başkenti Oslo'nun belediye binasında düzenlenen ödül töreninde layık görüldüğü Nobel Barış Ödülü’nü bizzat teslim alan Malala Yusufzay, bu ödülü kazanan ilk Pakistanlı ve ilk genç olmasının kendisini çok gururlandırdığını söyledi.

“Erkek kardeşleriyle hala tartışan ilk Nobel ödülü kazanmış kişi olduğumdan eminim” sözleriyle seyircileri gülümseten Yusufzay, “Her yerde barış olmasını istiyorum, ben ve erkek kardeşlerim bu doğrultuda çalışıyoruz” diye konuştu.

‘Her köşede barış istiyorum'

Yusufzay konuşmasına, “İnsanların beni farklı şekillerde betimlediklerini görüyorum. Kimileri, ‘Taliban'ın vurduğu kız', kimileri ‘Nobel ödüllü' diyor. Oysa ben sadece bütün çocuklar için iyi bir eğitim, bütün kadınlar için eşit haklar ve dünyanın her köşesinde barış görmek isteyen duyarlı ve inatçı bir kişiyim” sözleriyle devam etti.

Yusufzay, 8 milyon İsviçre kronu (860 bin euro) tutarındaki ödülünü Hindistanlı çocuk hakları aktivisti Kailash Satyarthi ile paylaştı. Yusufzay'a ‘kızım' diye hitap eden 60 yaşındaki Satyarthi, “Çocuklarımızın rüyalarının elinden alınmasından daha büyük bir şiddet yok” şeklinde konuştu.

Nobel Komitesi Başkanı Torbjorn Jagland ise Nobel Barış Ödülü sahipleri Satyarthi ile Yusufzay'ın, Alfred Nobel'in son arzusunda dile getirdiği ‘barış şampiyonları' olduğunu vurguladı. Yusufzay'ın cesaretinin tarif edilemez olduğunu belirten Jagland, bu sene ödülün bir Hindu ile bir Müslümana verilmiş olmasının da bilinçli bir seçim olduğunu ifade etti.