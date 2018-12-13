Doktorlardan 'İnsanlık Konseri'

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM\'da görev yapan doktorlar, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine dikkat çekmek için \'İnsanlık Konseri\' verdi. Doktorların seslendirdiği şarkıları meslektaşları ile akademisyenler ve öğrenciler ilgiyle dinledi.

Avrupa Tıp Öğrenciler Birliği (EMSA) Atatürk Üniversitesi Temsilciliği\'nce sağlık çalışanlarının uğradığı saldırı ve şiddetin önlenmesine dikkat çekmek için \'İnsanlık Konseri\' verildi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ile hastanede görevli 17 akademiysen ve doktorun yanı sıra çok sayıda öğrenci, Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu\'nda sahne aldı. Konserde yer alan doktor, akademisyen ve öğrenciler, davul ve zeybek gösterisinin ardından şarkılar seslendirdi. Konser boyunca tıp fakültesi öğrencileri, işitme engelliler için tüm şarkıları işaret diline çevirdi. Doktorların seslendirdiği şarkıları, meslektaşları ile akademisyenler ve öğrenciler ilgiyle dinledi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Avrupa Tıp Öğrenciler Birliği Kulüp Başkanı Sena Çınar, bu yıl ikincisini düzenledikleri \'İnsanlık Konseri\'nde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını rahmetle andıklarını söyledi. Buradaki amaçlarının, sağlık çalışanlarına yönelik zulme dikkat çekmek olduğunu belirten Çınar, \"Yaşamını yitiren tüm sağlık çalışanlarını anmak ve farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. Bu konserimiz geçen bu yıl olduğu gibi geçen yılda çok dikkat çekti. Toplumda bir farkındalık yaratabileceğimize hem de şiddeti bir nebze olsa azaltabileceğini inanıyoruz. Konsere katılan Tıp Fakültesi\'nin hocaları ve öğrencileri şarkılar söyledi. Öğrenciler ayrıca tüm şarkıları işaret diline çevirerek işitme engellilerinde konsere katılmasını sağladı. İyileştirmek için girdiğimizi bu yolda öldürülmek ve şiddet görmek istemiyoruz\" diye konuştu.



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