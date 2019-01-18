Doktora hakarete 11 ay hapis cezası

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de çocuk acilde görevli doktora hakaret eden hasta yakınına 11 ay hapis cezası verildi.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acilde görevli doktor I.I.’ya, hasta yakını olan T.A. hakaret etti. Bunun üzerine doktor, T.A.’dan şikayetçi oldu. T. A. hakkında hakaret suçundan dava açıldı. Niğde 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık T.A.’ya kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu işlediği için 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Ceza duruşmadaki iyi hali nedeniyle 11 aya indirildi. Ceza ertelenmedi.