Doktor, Kerkük’e gitmek için dilekçe verdi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’nin Keskin İlçesi\'nde aile hekimliği yapan Dr. Ömer Dedebali, Kuzey Irak’ta muhtemel bir sınırötesi harekatta, hekim olarak görev yapmak için dilekçe verdi.

Bunun için Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuran Dr. Dedebali, \"Kurumunuza bağlı Keskin Aile Sağlığı Merkezi 71.07.03 nolu birimde aile hekimi olarak görev yapmaktayım. Devletimiz tarafından Kerkük ve Türkmen kardeşlerimizin haklarını korumak için yapılması planlanacak olası bir harekata doktor olarak görevlendirilmek istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim” dedi.



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