Discovery ile Doğuş stratejik ortak oluyor

Ücretli TV programcısı Discovery Communications, Türkiye’de faaliyet gösteren Doğuş Yayın Grubu ile stratejik ortaklık kurmak üzere anlaştığını duyurdu.

Bu ortaklık ile Discovery, Türkiye’deki kanal sayısını 13’e çıkarmanın yanı sıra reklam verenlere de daha geniş ve etkin bir portföy sunarak Türkiye’de faaliyet gösteren lider uluslararası medya şirketi pozisyonunu da güçlendirmiş olacak.

CNBC-e'de yer alan habere göre, Discovery’nin, 2012 yılında yerel ofisini açmasını, Türkiye’deki tüm büyük ücretli televizyon platformlarına yayılmasını, yerel reklam satışının faaliyete geçmesini ve kanal portföyüne sürekli yatırım yapmasını içeren, pazardaki etkileyici büyüme sürecini takip ediyor. Discovery Networks CEEMEA Başkanı ve Genel Müdürü Kasia Kieli, “Türkiye, Discovery olarak 17 senedir çok önem verdiğimiz bir pazar. Bu 17 yılın sonunda ülkenin önde gelen uluslararası yayıncısı olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Discovery’nin küresel başarısı her zaman güçlü yerel takımlar oluşturmak ve yeni fırsatları değerlendirerek ana pazarlarında etkinliğini büyütmeye dayanmaktadır. Reklam satış temsilciliğinin Doğuş Yayın Grubu’na verilmesi ve CNBC-e kanalının satın alınması gibi yeni yatırımlarımız ile büyüyen işbirliğimiz sayesinde Türkiye’deki faaliyetlerimiz yeni bir seviyeye ulaşacaktır” dedi.

"Yayın portföyünü genişletmek istiyoruz"

Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen bu yeni ortaklıkla ilgili şunları söyledi:

"Doğuş Yayın Grubu Türkiye televizyon sektöründe sahip olduğu tematik ve eğlence kanallarıyla lider konumunda yer almakta ve 1996 yılından günümüze kadar büyümesini istikrarlı olarak sürdürmektedir. Kurulduğu günden beri Doğuş Yayın Grubu, dünyanın lider markaları ile ortaklıklar yaparak uluslararası arenada örnek gösterilen başarılı işbirlikleri gerçekleştirmiştir. Bugün böyle bir ortaklığı daha açıklamaktan gurur duyuyoruz. Doğuş Yayın Grubu ve dünyanın en güçlü medya gruplarından biri olan Discovery Communications, Türkiye’de Discovery’nin yayın portföyünü genişletmek ve çeşitlendirmek ortak hedefi doğrultusunda bir anlaşmaya varmışlardır. Bu stratejik ortaklık sayesinde Türkiyeli Discovery seyircileri çok daha geniş çeşitlilikte eğlence alternatiflerinden keyif alma imkanına kavuşacaklar. Doğuş Yayın Grubu’nun Discovery ile yıllardır süregelen bir işbirliği bulunmaktadır ve bu ortaklık ile iki grup arasındaki işbirlikleri resmiyet kazanmıştır. Doğuş Yayın Grubu olarak bu heyecan verici ortaklık sayesinde Discovery Communications ile daha çok işbirliği fırsatlarının doğacağına inanıyoruz."

Bu ortaklığın ilk aşamasında Doğuş Yayın Grubu, 1 Eylül itibari ile Discovery’nin Türkiye’deki tek reklam satış temsilcisi olarak atanacak. Discovery CEEMEA, Gelişen Pazarlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı James Gibbons ve yeni oluşturulan Discovery Networks Türkiye Genel Müdürü pozisyonuna getirilen Sissian Margos önderliğinde Doğuş Yayın Grubu; Discovery Channel, Animal Planet ve Discovery Science’nin yerel versiyonları da dahil olmak üzere Discovery’nin tüm ticari portföyünün satışından ve Türkiyeli reklamverenleri için sponsorluk olanakları sağlamaktan sorumlu olacak.

Discovery Communications ayrıca Doğuş Yayın Grubu’na ait ulusal yayın yapan haber ve eğlence kanalı CNBC-e’yi de satın almaya karar verdi. Böylece Discovery ilk defa Türkiye’de ulusal yayın sektörüne adım atmış olacak. Anlaşmanın sonuçlanabilmesi için gerekli tüm mutat şartların gerçekleşmesini takiben alım işleminin bu sene içinde tamamlanması bekleniyor. Discovery’nin şu anda Türkiye pazarındaki 12 adet ücretli kanaldan oluşan portföyüne eklenecek olan CNBC-e, alım işleminin sonlanmasına kadar yayınına hali hazırdaki ekibi yönetiminde bugünkü şekli ile devam edecek.

Discovery Networks CEEMEA Gelişen Pazarlar Kıdemli Başkan Yardımcısı James Gibbons, “Türkiye ücretsiz yayının büyük önem taşıdığı dinamik bir pazar. Var olan belgesel, gerçeğe dayalı içerik sunan eğlence ve spor kanallarından oluşan portföyümüze ulusal anlamda ücretsiz yayın yapan bir kanalın da eklenmesi ile seyircilerimize ve ticari ortaklarımıza daha güçlü içerik sunmayı planlıyoruz. . Türkiye’deki varlığımızı büyütürken Doğuş ile birlikte çalışmayı heyecanla bekliyoruz. Bu beraberlik, Sissian Margos liderliğinde iş arkadaşlarımız ve ortaklarımızın yakın çalışmaları ile gerçekleştirilecek” dedi.

Türkiye Genel Müdürü olan Sissian Margos, Doğuş işbirliğindeki tüm süreçleri yönetecek ve sahada stratejik liderlik görevini üstlenecek. Sissian Margos 2012 yılında Discovery’nin Türkiye ofisinin açılışını yönetmiş ve sonrasında 3 yıl boyunca Ticari Direktör olarak bugüne kadar başarılı bir şekilde devam eden Discovery’nin Türkiye’deki faaliyetlerini yürütüyordu. Türkiye’de ulusal ücretsiz yayın yapan CNBC-e’yi 20-50 yaş aralığında Türk ABC1 kitlesinin yüzde 70’i sıklıkla seyrettiğini söylüyor. Kanal haber, uluslararası eğlence ve senaryolu programlardan oluşan bir içerik sunuyor¹. Merak uyandıran içeriği ve çeşitlilik, yenilikçilik ve eğlence gibi kendine özgü marka değerleri sayesinde Discovery’nin kapsamlı portföyü Türkiye’de oldukça yüksek popülerlik ve bilinirlik oranlarına sahip. Türkiye’de en sık seyredilen ilk 10 ücretli yayın yapan kanallar arasında 4 Discovery Networks kanalı bulunuyor. Discovery Channel son 12 aylık seyir oranlarına bakıldığında Türkiye’de varlıklı izleyiciler arasında 1 numaralı uluslararası kanal olarak başı çekiyor.

Discovery Communications kimdir?

Discovery Communications 220’den fazla ülkede toplam yaklaşık olarak 3 milyar aboneye sahip dünyanın bir numaralı gerçeğe dayalı içerik sağlayan medya kuruluşudur. Discovery Channel, TLC, Animal Planet, Discovery Science ve Investigation Discovery liderliğinde ABD’li ortak teşebbüsü OWN: Oprah Winfrey Network’ü de içeren yayın ağı ile Discovery, insanların meraklarını gidermek için çalışmaktadır.

Discovery aynı zamanda Avrupa, Pasifik Asya, Orta Doğu ve Afrika’da yayınlanan ilk spor eğlence grubu Eurosport International’in çoğunluk hissesine sahiptir. Discovery ayrıca okullar için hazırlanan eğitim ürünleri ve hizmetlerinin lider sağlayıcısıdır ve ödüllü seri K-12 dijital ders kitabı dahil olmak üzere birçok farklı dijital medya hizmetinin sahibi ve uygulayıcısıdır. 16 Discovery markası; Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da 109 ülkede yaklaşık 504 milyon kişiye 20 farklı dilde yayın yapmaktadır.



