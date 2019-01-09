Doğu'da okullara kar tatili (2)

ARDAHAN’DA DA OKULLAR TATİL

Ardahan Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, \"İlimiz genelinde etkili olan kar ve fırtına sebebiyle ilk ve orta dereceli okullar 09.01.2019 Çarşamba günü tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır\" denildi.

Bu arada, etkili olan yağış sebebiyle Ardahan-Posof-Türkgözü yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi ve Ardahan-Şavşat-Artvin yolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.