Doğu'da karla mücadele

Mehmet AYDIN- Suat İNCEDERE/ ARPAÇAY (Kars), MUŞ, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi\'ni etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar, özel idareye bağlı karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muşun Üçevler grup köy yollarının tamamı kardan ulaşıma kapanınca harekete geçen İl Özel İdaresi\'ne bağlı ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yolda kalan araç ve yolcular kurtarıldı. Ekipler, özellikle yüksek kesimlere yağan kar nedeniyle bölgede yolu kapalı olan 32 köye ulaşım sağlamak için büyük bir mücadele veriyor. İl Özel İdare Genel Sekreteri Şehmuz Yentür, karla mücadeleye deniz seviyesinden 1600 metre yükseklikteki Çavuştepe mevkiinde verdiklerini söyledi. Yer yer 80 santim karın yağdığı Üçevler bölgesinde 9 köy ve 22 mezranın bulunduğunu ifade eden Yentür, \"Fırtına nedeniyle geçit vermeyen yolda ekipler yoğun bir mücadele veriyor. Ilıca- Derecik Vadisi üzerindeki yolda mahsur kalan vatandaşları kurtardık. 24 saat aralıksız çalışan ekipte 15 iş makinesi ve 22 personel görev alıyor. Kar yağışının devam etmesi halinde ekiplere takviye yapılacatır\" diye konuştu

Kars-Arpaçay-Çıldır Karayolu’nun Sivritepe mevkiinde kardan kapanan yolda özellikle TIR\'lar mahsur kaldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde birçok köy yolu da ulaşıma kapalı bulunuyor. Bölgede, yoğun bir mücadele veren İl Özel İdaresi\'ne bağlı ekipler, bir taraftan yolda kalan yolculara bir taraftan da kapalı köylere ulaşmaya çalışıyor.

Öte yandan, Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, Iğdır ve çevresinde aralıklı yağmurlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı çevresi ise aralıklı kar yağışlı geçeceğini, yağışların Erzincan ve çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olacağını bildirdi. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağını, rüzgarın Doğu ve Güneydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini vurgulayan uzmanlar, kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.



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