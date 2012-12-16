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Yaşam

Doğu'da en soğuk gece

Doğu Anadolu'da Erzurum ve Ağrı'da 15'er olmak üzere toplam 30 köy yolu da ulaşıma kapalı tutuldu

16 Aralık 2012 13:10

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı, eksi 24 dereceyle Kars olarak belirlendi.

Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkili oluyor.

Diğer illere bakıldığında ise, Erzurum'da eksi 21, Ağrı'da eksi 17, Ardahan'da eksi 12, Erzincan'da eksi 7 ve Iğdır'da 2 derece olarak ölçüldü.

Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluşurken, bazı ev, iş yeri ve araçların camları da buz tuttu.

Belediye ekipleri, kent merkezlerindeki kar ve buzla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Bölgede kar kalınlığı Bayraktepe Kayak Merkezi'nde 65, Sarıkamış ilçesinde 50, Palandöken Kayak Merkezi'nde 40, Ağrı'da 15, Erzurum'da 10, Kars'ta 9 ve Ardahan'da 5 santimetre olarak ölçüldü.

Kar yağışından dolayı Erzurum ve Ağrı'da 15'er olmak üzere toplam 30 köy yolu da ulaşıma kapalı tutuldu.

İl Özel İdaresi Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdükleri belirtildi.

 


 

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