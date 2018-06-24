DOĞU PERİNÇEK OYUNU KULLANDI

Haber-Kamera: Gül KABA - Özgür KUMANOVALI /İSTANBUL, (DHA)

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Beşiktaş\'ta oyunu kullandı.

Doğu Perinçek eşi Şule Perinçek saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe Şair Nedim Ortaokulu\'na geldi. Perinçek çifti oylarını

1154 numaralı sandıkta kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Perinçek, \"Büyük Türk milleti, yarın dünya güneşin etrafında dönmeye devam edecek. Türkiye\'nin önünde göreceksiniz 1-2 yıl içinde büyük çözümler var. Türkiye Atatürk rotasına tekrar girecek. Seçim sonuçlarını partiden takip edeceğim\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Perinçek\'in okula gelişi

-Oy kullanmaları

-Açıklamaları

