Doğu kara gömüldü

ERZURUM, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi\'nde dün başlayan ve giderek etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 1679 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışın etkili olduğu Erzurum kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi.

Balkanlar\'dan gelen yağışlı havanın etkisinin devam ettiği Doğu Anadolu Bölgesi kara gömüldü. Dün başlayan ve giderek etkisini artıran kar yağışıyla birlikte bölgede toplam 1679 köyün merkezlerle bağlantısı kesildi. Erzurum\'da 1143, Erzincan\'da 219, Ağrı\'da 170, Muş\'ta 50, Iğdır\'da 45, Kars\'ta 40, Ardahan\'da ise 12 köye ulaşım sağlanamıyor. Erzurum kent merkezinde de yaklaşık 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı ulaşımı olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi, 209 araç ve 659 personelle yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının Palandöken Kayak Merkezi\'nde ise 80 santimetreye ulaştığı belirtildi.

BELEDİYEDEN \'SU SAYACI\' UYARISI

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında su sayacı ve tesisatlarda görülebilecek don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle abonelerin sayaç ve tesisatlarını iyi korumaları gerektiğini vurgulayan ESKİ Genel Müdürlüğü, şu uyarılarda bulundu:

\"Şiddetli soğuklarda musluklar çok az bir şekilde açık bırakılarak sayaçta ve tesisatta durgun su bırakılmamalıdır. Sayacın bulunduğu yere beton, ahşap veya demirden bir muhafaza yapılmalıdır. Soğuğa karşı hassas olan su sayaçlarının kolayca patlayacağı ve önemli miktarda su kaybına yol açacağı unutulmamalıdır. Bunun için öncelikle açık alanlarda bulunan sayaçlar ve borular soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Donan sayaca ve tesisata ateş tutulmamalı ve sıcak su dökülmemelidir.\"

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Doğu Anadolu\'da yoğun kar yağışı nedeniyle Ardahan ve ilçelerindeki okullar ile Erzincan\'ın Üzümlü, Otlukbeli ve İliç ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. Erzincan\'ın Refahiye ve Tercan ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullar tatil edildi. Ağrı\'nın Hamur ilçesinde de taşımalı eğitim veren okullarla tüm köy okullarında eğitime ara verilirken, Muş\'un Varto ilçesinde de eğitimde bugün için tatil kararı alındı.

YOLLARDA BUZLANMA OLUŞTU

Ardahan\'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Kent merkezinde de yollardaki buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ardahan-Posof-Türkgözü Karayolu\'ndaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi\'nde ve Ardahan-Şavşat-Artvin Karayolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi\'nde ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

TIR ŞOFÖRLERİNİN KAR ÇİLESİ

Türkiye\'den Gürcistan ile diğer Kafkas ülkelerine yük taşımak için Posof\'taki Türkgözü Sınır Kapısı\'nı kullanan TIR sürücüleri, 2 bin 540 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi\'ni aşmakta güçlük yaşıyor. Gürcistan\'dan Türkiye\'ye Türkgözü Sınır Kapısı\'ndan giriş yapan onlarca TIR da Posof ilçe merkezi çıkışındaki akaryakıt istasyonlarında jandarma trafik ekipleri tarafından bekletilip, kontrol edildi. Yolun ulaşıma elverişli olmasının ardından araçlara, lastiklerine zincir takılması koşuluyla izin verildi. TIR sürücüleri, \"Burada beklediğimiz her saat, her gün için zarar ediyoruz. Bizler şoförüz, mal sahiplerine bu durumu anlatmakta zorlanıyoruz\" ifadelerini kullandı.



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