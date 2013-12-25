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Yaşam

DSİP Genel Başkanı Doğan Tarkan hayatını kaybetti

DSİP Genel Başkanı Doğan Tarkan kalp krizi nedeniye 65 yaşında hayatını kaybetti

25 Aralık 2013 18:13

3 yıl önce by-pass ameliyatı geçiren Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) Başkanı Şevket Doğan Tarkan, saat 15.00 sıralarında Taksim Metrosu girişinde kalp krizi geçirdi. Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırılan Tarkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 

Doğan Tarkan kimdir?

 
Şevket Doğan Tarkan 31 Ağustos 1948'de İstanbul'da doğdu.
THKP-C üyesiyken buradan ayrılan grupla Kurtuluş Hareketi içinde yer aldı. 12 Eylül Darbesi sonrası yurtdışına kaçtı, Filistin Kurtuluş Örgütü dahilinde Şam ve Lübnan'da bulundu.
Politik ayrışma sonucu bu gruptan da ayrıldı ve TCK'nın 141. 142. ve 163. maddeleri hakkında idamı gerektirdiğinden Türkiye'ye dönemeyip İngiltere'de mülteci oldu. 
Bu sırada Devrimci Marksist entelektüel ve aktivist Tony Cliff önderliğindeki Socialist Workers Party üyesi oldu.
1984 yılından 1988 yılına kadar Kurtuluş kadrolarından kopan ekiple birlikte Sosyalist İşçi Gazetesi'ni yurtdışında çıkardı ve bu gazete çevresi ile birlikte DSİP'i kurdu.
Şevket Tarkan Doğan liderliğindeni DSİP, 2010'da yapılan anayasa referandumunda, Adalet Ağaoğlu, Ferhat Kentel, Osman Can gibi isimlerin de içinde yer aldığı "Yetmez ama Evet" kampanyasının örgütleyicilerinden oldu.
Doğan, 1997 yılından itibaren de DSİP'in genel başkanlığı yapıyordu. 

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