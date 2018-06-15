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Doğan Holding'ten açıklama

İSTANBUL, (DHA)- DOĞAN Holding, medya satışı ile ilgili paranın tahsil edilemediği yönündeki iddianın tamamiyle asılsız olduğunu açıkladı

15 Haziran 2018 21:51

İSTANBUL, (DHA)- DOĞAN Holding, medya satışı ile ilgili paranın tahsil edilemediği yönündeki iddianın tamamiyle asılsız olduğunu açıkladı.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.\'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

\"Sayın Ayşenur Aslan’ın Halk TV\'deki programına katılan Barış Yarkadaş\'ın Doğan Grubu\'nun Medya satışı ile ilgili 890 milyon ABD Doları\'nı tahsil edemediği yönündeki iddiası tamamiyle asılsızdır. Satış tutarının tamamı, KAP\'a usulüne uygun yapılan açıklamalarda da belirtildiği üzere tahsil edilmiştir. Ayrıca, iki adet radyo lisans opsiyonu da Demirören tarafından kullanılmış, 3 milyon ABD Dolar\'lık bu opsiyonla birlikte toplam olarak 893 milyon ABD Doları nakden tarafımızdan tahsil edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.\"

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