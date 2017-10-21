Doğan Akhanlı'ya polis koruması

Türkiye'nin talebiyle Interpol tarafından ağustos ayında İspanya'da gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, geçen hafta da İspanya kabinesinin kararıyla Türkiye'ye iadesine ilişkin işlemler durdurulan Alman vatandaşı yazar ve insan hakları savunucusu Doğan Akhanlı, Almanya'ya döner dönmez polis korumasına alındı.

Perşembe akşamı Düsseldorf Havalimanı'nda uçaktan indikten sonra yakınları ve basın tarafından karşılanan Akhanlı'ya, tanımadığı bir kişi tarafından Türkçe "vatan haini" denerek hakaret edilmiş, söz konusu kişi, Akhanlı 'nerede olursa olsun bu ülkenin de' kendisini kurtaramayacağını söylemişti.

Yazarın avukatı İlias Uyar, Köln Polisi ile görüştüklerini ve Akhanlı'nın tehdit altında olduğunun saptanmasıyla polis korumasına alındığını açıkladı.

"Büyük bir ihmal"

2010 yılında İstanbul'a gidişinde, 1989 yılında bir kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa katıldığı iddiasıyla havaalanında tutuklanarak cezaevine konan Akhanlı, hakkındaki davadan 2011 yılında beraat etmiş, ancak 2013 yılında Yargıtay'ın kararı bozmasıyla bu kez Akhanlı hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yeniden dava açılmıştı. Akhanlı'nın İspanya'da gözaltına alınmasına neden olan kırmızı bültenin de bu suçlama ile ilgili olduğu belirtiliyor.

Köln Belediyesi'nde, Belediye Başkanı Henriette Reker'in de katıldığı basın toplantısında, daha önce Almanya ve Belçika'daki yetkililere de Interpol üzerinden benzeri bir tutuklama talebi gittiğini belirten avukat Uyar, Alman yetkilileri, Türkiye'nin Interpol üzerinden girişimleri konusunda Akhanlı'yı zamanında uyarmamakla suçladı. Bunun "büyük bir ihmal" olduğunu belirten Uyar, Akhanlı'nın Alman vatandaşı olduğu göz önünde bulundurulunca ihmalin boyutlarının daha da büyük olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği ülkelerinin hala hukuki alanlarda Türkiye ile işbirliği yapmasına hayret ettiğini söyleyen Uyar, Türkiye'de hukuk devleti ilkelerinin geçerli olmadığını belirtti. Yargının bağımsızlığının söz konusu olmadığını kaydeden hukukçu, Türkiye'de avukatların ve yargıçların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beklentisinin ne yönde olduğuna bakarak hareket ettiğini söyledi.

Tutuklama emri kaldırılmadı

İspanya'daki dosyanın kapandığını söyleyen Uyar, yine de Interpol'ün sistemindeki tutuklama emrinin kaldırılmadığını ve Akhanlı'nın başka bir ülkeye seyahatinde benzeri bir durumun yaşanmayacağı yönünde garanti bulunmadığına dikkat çekti ve "Avrupa ülkelerinin tutuklama emirlerini uygulamamaları gerektiğini" vurguladı.

Akhanlı'nın avukatı, Ankara'nın İspanya'daki süreç boyunca Akhanlı'ya karşı yürüttüğü karalama kampanyasını tecavüz suçlamasıyla sertleştirdiğini söyledi. Cinayet ile suçlanan müvekkiline sonradan tecavüz suçlamasının da yöneltilmesini Türkiye'nin "muhalif bir kişiyi susturma girişimi" olarak nitelendiren Uyar, tecavüz suçlaması ile ilgili herhangi bir ön soruşturma başlatılmamış veya dava açılmamış olmasına rağmen böyle bir suçlamanın gündeme getirildiğini hatırlattı.

"Beni daha önce de yıkamamıştınız, şimdi hiç yıkamazsınız"

Tekrar Köln'de olmanın çok güzel bir his olduğunu belirten Akhanlı da, bunu ilk defa yaşamadığını ve 2010'da benzeri bir tecrübe geçirdiğini söyledi. Yine "hiç bitmek bilmeyen bir saldırganlık ile direniş ve dayanışma arasındaki mücadelenin" söz konusu olduğunu belirten Akhanlı, İspanya'da geçirmek zorunda kaldığı süre içinde kitabını bitirdiğini ve bununla, keyfi tutumunu sürdüren Türk devletine karşı "Beni daha önce de yıkamamıştınız, şimdi hiç yıkamazsınız" mesajı verdiğini söyledi.

Şubat 2018'de yayımlanması öngörülen "Granada'da tutuklanma" adlı kitap, yazarın hayatı boyunca gördüğü baskıları, "Türkiye'nin Erdoğan tarafından faşizme sürüklenmesini" ve Şubat 2017'den bu yana İstanbul'da tutuklu bulunan Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel gibi benzeri kaderi paylaştığı kişilerin hikayelerini içerecek.

Akhanlı, kendisinin İspanya'da gözaltına alınmasının olumlu bir yanı da olduğunu, zira böylece konunun siyasi sahnede tartışıldığını, Türk devletinin muhalif isimlere baskısının yeni bir olgu olmamasına rağmen şimdi daha yoğun bir şekilde gündeme geldiğini vurguladı.

Aydın Üstünel

© Deutsche Welle Türkçe