Doğan Ailesi’nin acı günü

Aydın Doğan’ın eşi Sema Doğan’ın annesi Meliha Kantek hayatını kaybetti. Cenazesi yarın Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



Kantek’in cenazesi yarın Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



Meliha Kantek, Gümüşhane eşrafından Hacı Mehmet Zarbun ve Vasfiye Zarbun’un çocuğu olarak 1922 yılında doğmuştu. Cumhuriyet kültürüyle büyüyen, aydın fikirli Meliha Kantek, genç yaşta Tahsin Kantek’le hayatını birleştirmiş, çiftin bu evlilikten Sema, Ufuk, Esin, Asuman ve Mete isminde biri erkek dört çocukları olmuştu. Oğulları Mete, küçük yaşta bir kaza sonucu vefat edince, ömrünün sonuna kadar onu anarak ve onun için hayırlarda bulunarak hayatını geçirdi.



Demokrat Parti ve Adalet Partisi Gümüşhane Kadın Kolları kuruculuğunu ve uzun yıllar başkanlığı yürüten Meliha Kantek, Gümüşhane Türk Kadınlar Birliği Başkanlığı da yaptı. Kantek’in ağabeyi Halit Zargun, Gümüşhane milletvekilliği ve Anayasa Mahkemesi üyeliği yaptı.



Kızlarından Esin, Faruk Moğulkoç’la, Işıl Sema, Aydın Doğan ile Asuman ise Namık Kemal Zeybek ile evlenen Meliha Kantek, torun ve çok sayıda torun çocuğunu da görebildi. Yaşına rağmen faal olmaya devam eden Meliha Kantek, 80’li yaşlara geldiğinde kendisinin çocukluk ve gençliğinin geçtiği 30’lu 40’lı yıllardaki Gümüşhane’nin örf, anane ve folklorünü yazarak gelecek nesillere kitap olarak bıraktı. Ömrünü hayır işlerine adayan ve hacı da olan Meliha Kantek’in cenazesi Teşvikiye Camisi’nde yarın öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

