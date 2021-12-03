Doğalgaza sanayide yüzde 20 zam!

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı değişmezken, büyük sanayi ve ticari kuruluş abone grupları ile elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesine yüzde 20 oranında zam geldi.</p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/12/1638482992043-screenshot-4.png" alt width="600" height="477" /></p>\n<p><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/iletisim-baskani-kesfettigimiz-dogal-gaz-rezervlerini-de-cikarmaya-basladigimizda-enerji-icin-doviz-ciktisi-azalacak-ve-bu-da-vatandaslarimiza-alim-gucu-ve-refah-olarak-geri-donecek,997857" target="_blank" rel="noopener">İletişim Başkanı: Keşfettiğimiz doğal gaz rezervlerini de çıkarmaya başladığımızda enerji için döviz çıktısı azalacak ve bu da vatandaşlarımıza alım gücü ve refah olarak geri dönecek</a></strong></p>\n</body>\n</html>