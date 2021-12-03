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Ekonomi

Doğalgaza sanayide yüzde 20 zam!

BOTAŞ Aralık ayı doğalgaz tarifesini yayımladı

03 Aralık 2021 00:37

Konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı değişmezken, büyük sanayi ve ticari kuruluş abone grupları ile elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesine yüzde 20 oranında zam geldi.

TIKLAYIN | İletişim Başkanı: Keşfettiğimiz doğal gaz rezervlerini de çıkarmaya başladığımızda enerji için döviz çıktısı azalacak ve bu da vatandaşlarımıza alım gücü ve refah olarak geri dönecek

doğalgazzamson dakika
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