Doğalgaza sanayide yüzde 20 zam!

Konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı değişmezken, büyük sanayi ve ticari kuruluş abone grupları ile elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesine yüzde 20 oranında zam geldi.

TIKLAYIN | İletişim Başkanı: Keşfettiğimiz doğal gaz rezervlerini de çıkarmaya başladığımızda enerji için döviz çıktısı azalacak ve bu da vatandaşlarımıza alım gücü ve refah olarak geri dönecek