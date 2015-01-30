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Deutsche Welle

Djokoviç, finalde Murray'nin rakibi oldu

Son şampiyon Stanislas Wawrinka’yı mağlup eden Novak Djokoviç, Avustralya Açık finalinde Andy Murray’nin rakibi oldu.

30 Ocak 2015 18:17


Sırp tenisçi Novak Djokoviç, Avustralya Açık turnuvasında beşinci kez finale yükseldi..

Boris Becker'in antrenörlüğünü yaptığı dünya sıralaması birincisi Djokoviç üç buçuk saat süren yarı final mücadelesinde İsviçreli son şampiyon Stanislas Wawrinka’yı yenerek final oynama hakkını elde etti.

Tie-break'e giden ilk seti Novak Djokoviç hanesine yazdırırken, Wawrinka ikinci sette toparlanarak, rakibinin bir servisini kırdı ve 6-3 ile maça tutundu.

Üçüncü seti 6-4 ile alan Djokoviç, dördüncü sette ise kontrolü yine rakibine kaptırdı. İki kez servis kıran İsviçreli son şampiyon Stanislas Wawrinka, dördüncü seti 6-4 alarak maçı beşinci ve son sete kadar uzattı.

Novak Djokoviç bu seti 6-0 alarak Avustralya Açık finalinde Andy Murray'nin rakibi oldu.

Djokoviç ile Olimpiyat şampiyonu İngiliz Murray arasındaki final karşılaşması pazar günü TSİ 10:30'da başlayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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