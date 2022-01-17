Djokovic bir turnuvayı daha daha kaçırabilir; Roland Garros için aşı kararı

Avustralya Açık'ta katılması ve ülkeye girişi 3 yıl yasaklanan Novak Djokovic, Fransa Açık'ta (Roland Garros) oynama hakkını da kaybedebilir.

Koronavirüs'e karşı aşılanmayı reddeden Djokovic, Fransa'da yürürlüğe giren yeni Koronavirüs yasalarından etkilenebilir.

Geçen pazar parlamento tarafından onaylanan yeni kurallara göre, aşı sertifikasına sahip olmayanlar restoran, kafe, sinema ve uzun mesafe toplu taşıma araçları gibi halk açık yerlere giremeyecek.

Spor bakanlığının konuyla ilgili açıklamasında, "Kural basit. Daha önce sağlık kartına tabi olan iş yerlerinde, yasa çıkar çıkmaz aşı kartı uygulamasına başlanacak. Bu, bir sonraki duyuruya kadar seyirci veya profesyonel sporcu olan herkes için geçerli olacaktır" ifadelerine yer verildi.

"Muafiyet uygulanmayacak"

Fransa Açık'ta uygulanacak kurallarla ilgili olarak ise şunlar belirtildi:

"Şimdi, Roland Garros (Tournoi de Roland-Garros - Fransa Açık Tenis Turnuvası) söz konusu olduğunda, mayıs ayındayız. Durum o zamana kadar değişebilir, daha olumlu bir hale gelmesini umuyoruz. Göreceğiz, ancak bir muafiyet uygulanmayacak."