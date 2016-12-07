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Spor

Djokovic-Becker birlikteliği sona erdi

Djokovic, Boris Becker ile 3 senede 6 Grand Slam şampiyonluğu kazanmıştı

07 Aralık 2016 12:50

Dünya sıralamasının ikinci basamağında bulunan Sırp tenisçi Novak Djokovic, 3 yıldır antrenörü olan Boris Becker ile devam etmeyeceğini açıkladı.

Alman antrenörle çok başarılı 3 yıl geçirdiğini kaydeden Sırp tenisçi, "Birlikte çalışmaya başladığımızda belirlediğimiz hedeflerin hepsini tam anlamıyla yerine getirdik." ifadesini kullandı.

Djokovic, Boris Becker ile 3 senede 6 Grand Slam şampiyonluğu kazanmıştı.

Şimdiye kadar 12 Grand Slam kazanan Djokovic, dünyanın bir numaralı tenisçisi unvanını 122 hafta sonra 2016'nın kasım ayında Büyük Britanyalı Andy Murray'e kaptırmıştı.

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