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Dizilerin en gözde çifti belli oldu

KızlarSoruyor tarafından hazırlanan ankete binlerce kişi katıldı

28 Ocak 2019 22:08

KızlarSoruyor tarafından hazırlanan '2019'un en gözde dizi çifti' anketinin sonuçları açıklandı. Binlerce kişinin katıldığı ankette oyların yüzde 46'sını, Halka dizisinin birbirine çok yakışan çifti Hande Erçel ve Serkan Çayoğlu alarak birinci oldu.

Yüzde 25 oy alan Kuzgun dizisinin başrolleri Burcu Biricik ve Barış Arduç'u yüzde 15 oy oranıyla Vuslat dizisinden Kadir Doğulu ve Devrim Özkan takip etti.

Oyların yüzde 14'ünü Vurgun dizisinin çifti Deniz Çakır ve Erkan Petekkaya alarak dördüncü oldu.

Ankette kadın ve erkek dağılımında ise sonuç değişmedi; kadınların yüzde 42'si ve erkeklerin yüzde 52'si 2019'un en gözde çifti olarak Hande Erçel ve Serkan Çayoğlu'nu seçti.

 

 

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