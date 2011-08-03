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Dizi setinde yılan paniği

“Gizemli Yol” dizisinin seti savaş alanına döndü. Kafesten kaçan bir yılan, oyuncu Meral Konrad’ı hastanelik etti.

03 Ağustos 2011 03:00

T24 - “Gizemli Yol” dizisinin seti savaş alanına döndü. Kafesten kaçan bir yılan, oyuncu Meral Konrad’ı hastanelik etti.



Yeni yayın dönemi dizilerinden “Gizemli Yol”un çekimleri olaylı başladı. Bir sahnede kullanılacak olan Star adlı boa yılanı, nefes alması için üstü açılan kafesten kaçınca sette panik yaşandı.

Yılanın kaçtığı anlaşılınca, Sancak Tül’ün fabrikasında yapılan çekimler aksadı.

Hürriyet'in haberine göre; ekipte en büyük şoku yaşayansa Meral Konrad’dı. Yılanın oturduğu koltuğun altına girdiğini fark eden ve sonradan yılan fobisi olduğu öğrenilen Konrad sinir krizi geçirdi.

Oyuncu, ekip arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen sakinleşmeyip kendinden geçince hastaneye kaldırıldı.


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