Diyarbakır'da toplu mezar

Çınar ilçesindeki tarihi Zervzevan kalesinde 20 kişiye ait kafatası ve kemik bulundu. Kemiklerin faili meçhul cinayet kurbanlarına ait olup olmadığı Adli Tıp'tan gelecek raporla belli olacak.

Abdülkadir Konuksever'in Al Jazeera Turk'teki haberine göre, Diyarbakır-Mardin karayolunun 45. kilometresinde bulunan Roma dönemine ait Zerzevan Kalesi kalıntılarında yer alan yedi metre derinliğindeki bir su sarnıcında bulunan kemik parçaları Jandarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

Define avcıları tarafından yapıldığı sanılan bir ihbar üzerine başlayan araştırmalar sonucu bulunan kemik parçaları, kuyuya ip sarkıtılarak giren askerler tarafından çıkarıldı. Çınar Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.