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Diyarbakır'da sağanak (2)

ÖZEL HASTANEYİ SU BASTI, 2 PERSONEL YARALANDI Diyarbakır'da, bugün akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur, kent merkezinde birçok ev ve iş yerinde su baskınlarına neden oldu

22 Nisan 2018 00:36

ÖZEL HASTANEYİ SU BASTI, 2 PERSONEL YARALANDI
Diyarbakır\'da, bugün akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur, kent merkezinde birçok ev ve iş yerinde su baskınlarına neden oldu. Özel bir hastanenin acil ve zemin katında yaşanan su baskını sonucu acil ve yoğun bakım ünitesindeki hastalar, görevliler tarafından üst katlara taşındı. Üst katlara taşınan hastalar 112 ve UMKE ekiplerinin müdahalesiyle kentteki başka hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin su tahliyesi işlemleri ise sürüyor.
Su baskınının meydana geldiği hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Kadri Gülsün yaptığı açıklamada su baskının aniden meydana geldiğini belirterek, \"Toplam 21 yoğun bakım hastası ve 2 yatan hasta tahliye edildi ve 2 çalışanımız yaralandı. Hastalarımız ve personel arkadaşlarımızın başka hastanelere tahliyesi sağlandı. Şu anda her şey kontrol altına alındı. Alt katlardaki su tahliyesi halen devam ediyor. Üst katlardaki hastalarımızın tedavileri devam ediyor. Ben ve diğer doktor arkadaşlarımız baskının başından itibaren burada, hep birlikte gereken tüm çalışmaları yaptık. Şu an için herhangi bir sorun kalmadı. Bir personelimiz su baskınına müdahale ederken, elektrik akımına kapılarak yaralandı. Diğer personelimiz ise düşme sonucu yaralandı. Aldığımız bilgiye göre durumlarının iyi olduğu yönünde, diğer hastalarımızın da hastanelere sevkleri yapıldı\'\' dedi.

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