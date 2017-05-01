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Dünya
Deutsche Welle

DİTİB'e finansal desteğe devam kararı

Alman Aile Bakanlığı, DİTİB projelerine finansman sağlamaya devam etme kararı aldı. DİTİB Genel Sekreteri Bekir Alboğa, bir normalleşme adımı olarak değerlendirilen kararı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

01 Mayıs 2017 23:59

Alman Federal Aile Bakanlığı, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) projelerine finansal destek sağlamaya devam etme kararı aldı. Uygulama, DİTİB mensubu bazı imamların Türk hükümeti lehine casusluk yaptıklarına dair soruşturma başlatılmasının ardından askıya alınmıştı. Finansal desteğe devam etme kararı, casuslukla suçlanan DİTİB imamlarıyla ilgili soruşturma sürerken kurumla ilişkilerin normalleşmesine yönelik bir adım olarak değerlendirildi. 2012 yılından bu yana DİTİB projelerine çeşitli Alman bakanlıkları tarafından yaklaşık 6 milyon euro finansal destek sağlandığı belirtiliyor.

Süddeutsche Zeitung (SZ) ve WDR'in haberinde, Aile Bakanlığı tarafından onaylanan, ancak casusluk suçlamaları nedeniyle askıya alınan 1 milyon euroyu aşkın miktardaki kaynağı ödeme kararı aldığı kaydedildi. Bakanlık'ın, DİTİB Genel Sekreteri Bekir Alboğa'nın 'teşvik edilen projelerle casusluk soruşturması bağlantılı kişilerin tamamen ayrı tutulacağı' garantisi üzerine bu kararı aldığı bildirildi. Haberde ayrıca, casuslukla suçlanan 16 DİTİB imamından 10'unun artık Almanya'da bulunmadığı belirtildi.

Alboğa, WDR ve SZ'ye yaptığı açıklamada teşviklerin devamı kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, bunun DİTİB'in güvenilir bir ortak olarak tanındığı anlamına geldiğini kaydetti.

Alman Yeşiller Partisi milletvekili Volker Beck ise, "Mevcut şartlar altında DİTİB'in finanse edilmeye devam edilmesini son derece sorunlu buluyorum. Ankara'daki resmi bir makamın kardeş kurumu olan DİTİB, casusluk skandalında sadakatinin kime olduğunu gösterdi" şeklinde konuştu.

2016'nın Aralık ayında bazı DİTİB imamlarının Türk hükümetine Gülen yapılanmasıyla ilgili bilgi notları gönderdiğinin ortaya çıkmasının ardından Federal Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez söz konusu suçlamaların "asılsız bir iddia" olduğunu savunurken, DİTİB Genel Sekreteri Alboğa ise casusluk suçlamalarını reddetmiş, imamların hata yaptığını ve bundan dolayı üzüntü duyduklarını belirtmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/BÜ,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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