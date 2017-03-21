DİTİB'e 'evet' kampanyası suçlaması

DİTİB (Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği) imamlarına yönelik "casusluk" suçlamalarıyla bir süredir Türk ve Alman kamuyounu meşgul ederken, şimdi de Türkiye'deki Anayasa referandumu konusunda taraf olmakla suçlandı. Almanya'nın önde gelen İslam bilimcilerinden Freiburg Üniversitesi İslam Teolojisi Anabilim Dalı Başkanı Aldül Hakim Ourghi, Ankara'nın Almanya'daki Türkler üzerinde çeşitli kanallardan nüfuz kurduğunu, bunlardan birinin de DİTİB olduğunu ileri sürdü.

Heilbronner Stimme gazetesine konuşan Ourghi, "Taahhüt ettikleri şekilde siyasi anlamda tarafsız olmadıklarını kesin bir şekilde biliyoruz. DİTİB camilerindeki 'ithal imamların" anayasa referandumu konusunda 'evet' kampanyası yaptıkları bilinen bir sır" diye konuştu.

Alboğa: Her partiye aynı mesafedeyiz

DİTİB Genel Sekreteri Bekir Alboğa ise suçlamaları reddederek, DİTİB'in siyasi boyutunun olmadığını söyledi. Alboğa bu iddialar için DW Türkçe'ye şu açıklamayı yaptı: "DİTİB partiler üstü dini bir cemaattir. Her partiye eşit mesafededir. Bu çizgiden bugüne kadar ayrılmamıştır ve ayrılmayacaktır. Biz bir dini cemaatiz, siyasi boyutumuz yoktur. Alman parlamenterler, Türk parlamenterler zaman zaman camilerimize geldiler, çay, kahve içtiler sohbet ettiler. Ama bu bizim belirlememizle olmadı, bizim DİTİB olarak planlı programlı organize ettiğimiz birşey değil. Kurumumuzda din hizmeti sunan din görevlileri tarafından böyle bir kampanyaya katılan da olmaz. Kurum olarak belli aralıklarla tüm sorumlu kardeşlerimize her siyasi partiye aynı mesafede durma ilkemizi hatırlatıyoruz. Umarım sorumluluk taşıyan herkes bu ilkeyi zedelemez."

Kaya: İnsanlar fikrini söylemekten çekiniyor

Cumhuriyet Halk Partisi Almanya sözcüsü Kazım Kaya ise Heilbronner Stimme gazetesine yaptığı açıklamada Almanya'daki Türklerin baskılar nedeniyle fikrini özgür bir şekilde söylemeye çekinir hale geldiğini belirtti. Kaya, insanların Türkiye'ye gittiklerinde kendilerinin ya da orada yaşayan ailelerinin tutuklanmaya varan sonuçlarla karşılacağından korktuklarını söyleyerek, bu koşullar altında özgür bir seçim mücadelesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Referandumda yurt dışında oy kullanacak seçmenler için sandıklar 27 Mart'ta açılacak.

Almanya'da DİTİB bir süredir casusluk iddialarıyla gündeme geliyor. DİTİB'e bağlı bazı imamlar Gülen yapılanması hakkında camilere gelen cemaat üyeleri ya da yaşadıkları bölgelerdeki Gülen sempatizanları hakkında Ankara'ya bilgi notları göndermekle suçlanıyor. Listelerin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın emriyle Köln, Düsseldorf ve Münih başkonsoloslukları bölgesinde DİTİB imamları tarafından hazırlandığı ve Ankara’ya iletildiği öne sürülüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, DİTİB imamlarına yönelik Ankara'dan herhangi bir talimatın söz konusu olamayacağını belirtmiş, DİTİB de Ankara'dan talimat gelmediğini, bazı imamların 'hatalı davranarak' diplomatik temsilciliklere gönderilen talimattan kendilerine görev çıkardıklarını açıklamıştı.

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KNA/ Seda Sezer Bilen,BK