DİTİB yeni yönetimini seçti



Almanya'da 900 civarında cami derneğini bünyesinde barındıran Türkiye kökenli en büyük sivil toplum kuruluşu Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Frankfurt'ta yapılan genel kurulunda yeni yönetimi belirlendi. Seçim sonucunda Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu genel başkan oldu. Suat Okuyan, Bekir Alboğa, Emine Seçmez, Ramazan Ilıkkan, Hakan Aydın ve Mehmet Toprak da yönetim kuruluna seçildiler.

Almanya'da yaşadı

1962 yılında Sivas'ta doğan Prof. Dr. Aşıkoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra akademik kariyerini çeşitli üniversitelerde sürdü. 1987-1989 yılları arasında Almanya'da yaşayan Aşıkoğlu, Goethe Enstitüsü'nde Almanca öğrendikten sonra Bamberg Üniversitesi'nde, din pedagojisi, teoloji, Alman dili ve edebiyatı ve doğu bilimleri dersleri aldı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde geliştirilen İslam din dersleri müfredat programı ile ilgili öğretmen yetiştirme çalışmalarında bulundu. Aşıkoğlu'nun Almanya'daki Türklerin eğitimi konularında yayımlanmış Almanca makaleleri bulunuyor.

30 yılda 900 dernek

DİTİB 1984 yılının temmuz ayında Köln'de Alman yasalarına göre faaliyet gösteren bir dernek olarak kuruldu. Ancak bugüne kadar seçilen tüm başkanları Türkiye'den gelen Diyanet İşleri Başkanlığı personeli ya da yine Türkiye'den gelen ilahiyatçılardan oluştu. Bu durum Alman yetkililer arasında yadırgansa da DİTİB 30 yılda gelişerek ülkenin birçok eyaletinde örgütler kurdu. Alman makamlarına İslam konusunda muhatap olmak ve İslamiyet'e resmi din statüsü kazandırmak için çalışmalar yapan DİTİB, bugün 900 kadar cami derneğine çatı görevini sürdürüyor.

Eski başkanlar

Lütfü Şentürk (1980-1983)

Niyazi Baloğlu (1983-88)

Osman Nuri Gürsoy (1989-93)

Dr. Mehmet Aksoy (1993-98)

Hasan Demirbağ (1999-2001)

Mahmut Gürgür (2001-2003)

Rıdvan Çakır (2003-2006)

Sadi Arslan (2007-2011)

Prof. Dr. Ali Dere (2011-2012)

Prof. Dr. İzzet Er (2012-2014)