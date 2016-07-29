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Dünya
Deutsche Welle

DİTİB Türkiye bağlantısını reddetti

DİTİB koordinatörü Kayman Türkiye'den yönetildikleri iddiasını geri çevirdi. Yeşiller Partisi lideri Özdemir DİTİB'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ideolojisini yaymakla suçlamıştı.

29 Temmuz 2016 18:01


Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Türk hükümeti tarafından yönetildiği iddialarını reddetti. DİTİB Eyalet Birlikleri Koordinatörü Murat Kayman ‘Frankfurter Rundschau' gazetesine verdiği demeçte "cemaatlerinin Alman yasalarına göre kurulmuş dernekler olduğunu, dernek başkanlarının Almanya doğumlu olup bu ülkede yaşadıklarını ve resmi Türk makamlarıyla bağlantılarının bulunmadığını" söyledi.

Murat Kayman, Alman eyaletlerindeki DİTİB temsilciliklerinin de serbest ve kendi sorumlulukları dahilinde faaliyet gösterdiklerini belirterek "yeri yönetim kurulu üyesinden sadece ikisinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından atandığını, yönetim kurulu başkanlığının ise din hizmetleri müşaviri tarafından üstlenildiğini" söyledi.

Özdemir DİTİB'i hedef tahtası yaptı

Görev dağılımının Almanya'daki cemaatlere imam gönderilmesinde DİTİB ile birlikte çalışan Diyanet ile irtibat kurulmasını kolaylaştırdığını belirten DİTİB koordinatörü Kayman darbe teşebbüsünü izleyen Cuma vaazının siyasi olduğu iddiasını da geri çevirdi ve "vaazda Almanya'daki Türklerin korku ve endişelerine gösterilen anlayışın dile getirildiğini ve DİTİB'in gerginliğin giderilmesine katkıda bulunduğunu" söyledi.

Son günlerde öncelikle Yeşiller Partisi eş başkanı Cem Özdemir, Türkiye Hükümeti'nin nüfuzu altında olduğu gerekçesiyle DİTİB'i eleştirmiş ve DİTİB'in Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Almanya şubesi olduğunu öne sürmüştü. Özdemir, "İslam din dersi için DİTİB ile anlaşanların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ideolojisinin Alman okullarına girmesine de aracılık etmiş olacağını" iddia etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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