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Dünya
Deutsche Welle

DİTİB ile işbirliğine son

Kuzey Ren Vestfalya eyaleti, gençlerin radikalleşmesini engellemek amacıyla yürütülen projede DİTİB ile işbirliğini sonlandırdı. Gerekçe olarak DİTİB’in “tarafsızlığının yetersizliği” gösterildi.

05 Eylül 2016 16:27


Rheinische Post gazetesi, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jäger'in genç Müslümanların radikalleşmesini önlemek amacıyla başlatılan “Wegweiser” adlı projenin Köln ayağından sorumlu Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) ile işbirliğinin bitirildiğini açıkladığını duyurdu.

Gazete, bu gelişmenin eyalet Hristiyan Demokrat Birlik milletvekili Peter Biesenbach'ın soru önergesine verilen yanıtta ortaya çıktığını belirtti. İçişleri Bakanı Jäger'in Biesenbach'ın soru önergesine verdiği cevapta, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yakın olduğu savunulan DİTİB ile işbirliğinin, “tarafsızlığının yetersiz olması” nedeniyle, tarafların karşılıklı anlaşmasıyla sonlandırıldığını belirttiğine yer verildi.

İşbirliğini bitirme kararının, Diyanet İşleri Bakanlığı'nın aylık olarak yayımlanan çocuk dergisinde yer verdiği ve ebeveyn ile çocuk arasında geçen bir diyaloğun resmedildiği, şehitlikle ilgili bir çizime dayanıyor. Karikatürün ardından DİTİB'den karikatürle aralarına mesafe koymalarını talep ettiklerini kaydeden İçişleri Bakanı Ralf Jäger, DİTİB'in konuya ilişkin açıklamasının “tarafsız olmadığını ve karikatürün içeriğiyle DİTİB'in arasına gerekli mesafeyi koymadığını” ifade etti.

DİTİB'den açıklama

DİTİB'in Kuzey Ren Vestfalya eyalet birliği yönetiminden DW Türkçe'ye yapılan açıklamada ise konunun basına yansıyan halinden farklı olduğu, bu nedenle de bakanlıktan söz konusu açıklamanın tam metninin istendiği belirtildi. Projenin DİTİB ve eyalet içişleri bakanlığı tarafından anlaşılarak bitirildiğine dikkat çeken DİTİB yetkilileri, basına yansıyan açıklamadan dolayı şaşkın olduklarını söyledi.

İçişleri Bakanı'nın açıklamasının basına yansıyan şekliyle eksik olduğunu belirten DİTİB Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti yönetimi, bakanlık açıklamasının tam metni üzerinden bir değerlendirmede bulunacaklarını belirtti.

Din dersi tartışması

Öte yandan DİTİB'in okullardaki din dersi müfredatlarının hazırlığında yer alması da tartışmaya açıldı. Hükümetten ve muhalefetten birçok siyasetçi, DİTİB'in Ankara'nın etkisi altında kaldığını savunarak birliğin din dersleri üzerindeki etkisinin bitirilmesini talep ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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