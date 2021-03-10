Disney Plus, 100 milyon aboneye ulaştı

Dijital içerik platformu Disney Plus 100 milyon aboneye bir buçuk yıldan kısa süredeulaştı. Şu anda Netflix'in ardından (204 milyon abone) dünyanın en büyük ikinci streaming servisi olarak oldu.

Servisin son durumuyla ilgili bugün bazı açıklamalar yapan Disney CEO'su Bob Chapek, 100 milyon abone barajının geride bırakıldığını duyurdu.

Disney Plus'ın abone sayısı son olarak 1 Ocak tarihinde 95 milyona ulaşmıştı. Noel öncesinde 2 Aralık'ta ise yaklaşık 87 milyon seviyesindeydi. Noel'de hızlı bir şekilde yükseldikten sonra yeni yılla birlikte platformun hızı biraz azalmış gibi görünüyor.

Disney 2021 yılı içerisinde Disney Plus servisini daha fazla ülkeye getirmek istiyor. Güney Kore, Hong Kong ve Doğu Avrupa da dahil olmak üzere birçok farklı ülke bu yıl Disney Plus'a kavuşacak. Servisin Türkiye'ye de 2021 yılında gelmesi bekleniyor ancak henüz resmi bir açıklama yok.