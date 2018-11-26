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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Kerç Boğazı' açıklaması

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Azak Denizi ve Kreç Boğazı'nda Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yaptı

26 Kasım 2018 14:07

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Azak Denizi ve Kreç Boğazı\'nda Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, gerginliğin tırmandırılmaması çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Azak Denizi ve Kerç Boğazı’nda yaşanan gelişmeler ve artan gerginliğin takip edildiği ifade edilerek, şöyle denildi:
\"Ukrayna’ya ait gemilere ateş açıldığı ve yaralılar bulunduğu yolundaki haberleri endişeyle karşılıyoruz. Karadeniz’e kıyıdaş bir ülke olarak Kerç Boğazı’ndan geçişlerin engellenmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye sokabilecek adımlardan kaçınılması, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi, ayrıca sağduyu ve itidal içinde hareket edilerek gerginliğin tırmandırılmaması çağrısında bulunuyoruz.\"

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