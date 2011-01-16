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DIŞİŞLERİ BAKANI DAVUTOĞLU BAĞDAT'TA BAĞDAT (A.A)

16 Ocak 2011 13:09

-DIŞİŞLERİ BAKANI DAVUTOĞLU BAĞDAT'TA  BAĞDAT (A.A) - 16.01.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Davutoğlu, Bağdat havaalanında Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Murat Özçelik ve Irak Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandı. Bakan Davutoğlu, ziyareti sırasında Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari'nin yanı sıra Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Başbakan Nuri Maliki, Meclis Başkanı Usame Nuceyfi ve yeni oluşturulacak Ulusal Stratejik Politikalar Konseyi Başkanlığı'nı üstlenecek İyad Allawi ile diğer Iraklı siyasi liderlerle görüşecek. Ziyaret, Irak'ta yeni hükümetin 21 Aralık 2010 tarihinde kurulmasının ardından yapılan ilk ziyaret olması açısından önem taşıyor. Ziyaret vesilesiyle ikili ve bölgesel konuların görüşülmesinin yanı sıra, Türkiye ile Irak arasında 2008 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) önümüzdeki dönemdeki faaliyetlerine ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

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