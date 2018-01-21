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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bağdat'ta

Bağdat, 21 Ocak, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Uluslararası Bağdat Havalimanı'na iniş yaptı

21 Ocak 2018 15:19

Bağdat, 21 Ocak, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Uluslararası Bağdat Havalimanı\'na iniş yaptı. Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nizar Hayrullah ve Türkiye\'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız tarafından havalimanında karşılandı. Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı İbrahim el-Caferi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim el-Cuburi tarafından ayrı ayrı kabul edilecek ve Türkmen Eşgüdüm Kurulu üyeleriyle bir araya gelecek.

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