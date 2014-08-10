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Dünya
Deutsche Welle

“Diri diri gömdüler”

Iraklı yetkililer, İslam Devleti örgütünün en az 500 Iraklı Ezidi’yi öldürdüğünü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin diri diri gömüldüğünü bildirdi.

10 Ağustos 2014 17:23


Irak İnsan Hakları Bakanı Muhammed Şiya el Sudani, hilafet ilan ederek adını İslam Devleti olarak değiştiren IŞİD'in, ülkenin kuzeyinde en az 500 Ezidi'yi öldürdüğünü açıkladı. Iraklı bakan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Ezidi'nin IŞİD militanları tarafından diri diri gömüldüğüne dair ellerinde deliller bulunduğunu da kaydetti. El Sudani, yaklaşık 300 kadının da köle olarak kaçırıldığını kaydetti.

Diğer yandan Sincar Dağından kaçan, çoğu Ezidi inancına mensup 20 bin ila 30 bin sivilin Suriye üzerinden yeniden Irak'a döndükleri ve Kürt bölgelerinde güvenliğe alındıkları bildirildi. Kürt Özerk Bölgesi yetkilileri, Suriye üzerinden Irak'a geri gelmeyi başaran sivillerin şu an Kürt bölgesinde güvende olduklarını bildirdi.

Bu arada ABD'nin havadan müdahale kararının ardından İngiliz uçakları da Sincar Dağına temel ihtiyaç maddeleri atmaya başladı. İngiliz yetkililer Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağları'na sığınan Ezidilere ilk yardım gönderisi kapsamında cumartesiyi pazara bağlayan gece havadan gıda, içme suyu, çadır, su arıtma filtreleri ve güneş enerjisiyle çalışan lambalar atıldığını bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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