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Dünya
Deutsche Welle

Dirençli bakterilere karşı yeni plan

Almanya'da antibiyotiğe dirençli bakteriler nedeniyle her yıl yaklaşık 15 bin hasta yaşamını yitiriyor. Federal Sağlık Bakanı Hermann Gröhe 10 adımlı yeni bir planla bu bakterilerle mücadeleyi sıkılaştırmayı hedefliyor.

23 Mart 2015 21:11


Federal Sağlık Bakanı Hermann Gröhe'nin önerdiği 10 adımlı plan kliniklerdeki hijyen standartlarının genişletilmesinin yanı sıra, yatarak tedavi öncesinde hastaların antibiyotiğe dirençli bakterilere karşı test edilip edilmediğinin kontrolünü içeriyor.

Söz konusu bu bakteriler arasında ağır enfeksiyonlara hatta ölümlere yol açabilen Staphylococcus aureus (MRSA), tehlikeli bağırsak hastalıklarına yol açabilen Enterococcus (VRE) ve sağlıklı bağırsak florasında da bulunan ancak hasta ve zayıf bünyelerde tehlikeli olabilen Extended-Spectrum Beta-Lactamase(ESBL) bulunuyor.

Federal Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre her yıl 400 ila 600 bin kişiye hastane bakterileri bulaşıyor. Bunların 10 bin ila 15 bini hayatını kaybediyor. Alman Hastane Hijyeni Derneği'nin (DGKH) tahminlerine göre ise enfeksiyon sayısı 900 bin, hayatını kaybeden hasta sayısı ise en az 30 bin düzeyinde.

Söz konusu bu bakterilerin birçok farklı antibiyotiğe dirençli olması tedavi imkanlarını oldukça kısıtlıyor. Öte yandan bakterinin türünün belirlenmesinin de çoğu zaman oldukça uzun sürüyor.

Halihazırda Almanya'da yatarak tedavi olacak hastalara söz konusu bakterilere yönelik uygulanan standart bir tarama bulunmuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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