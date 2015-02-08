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Dünya
Deutsche Welle

'Diplomatik çözüm tek seçenek'

Münih Güvenlik Konferansı'nın son gününde de gündemin başlıca konusunu Ukrayna krizi oluşturdu. Avrupalı liderler Ukrayna krizinde tek seçeneğin diplomatik çözümden geçtiğine dikkat çekti.

08 Şubat 2015 16:51


Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna krizinin aşılması ile ilgili önemli bir adım kaydedilemediğini ifade etti. Steinmeier, "Hafta sonundaki diplomatik girişime rağmen Ukrayna krizine getirilecek bir çözümün henüz çok uzağındayız" şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise silah sevkiyatı konusunda Avrupa ve ABD'li politikacılar arasındaki görüş ayrılıklarına rağmen Avrupa ile birlik oldukları mesajını verdi. "Sıkı bir işbirliği içerisindeyiz" diyen Kerry, ABD'nin de Ukrayna'da diplomatik bir çözümden yana olduğunu vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sert bir dille eleştiren Kerry, Putin'in Ukrayna'nın doğusunda istikrar sağlanmasını engellemek için "pervasız bir çaba" içerisinde olduğunu savundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius işe şöyle konuştu: "Bir yanda gerçekten ileri askeri imkanlara sahip, demokrasi ve şeffaflık ilkeleri ile üzerinde yaşadığımız kıtanın temel prensiplerini hiçe sayan tek bir siyasi lider tarafından yönetilen bir ülke var. Diğer yanda ise hukuk için askeri yöntemleri tercih etmeyen bir dizi ülke bulunuyor. Bu içinde bulunduğumuz durumun neden bu denli karmaşık olduğunun en önemli açıklaması."

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier önceliğin Ukrayna'daki çatışmaların yatıştırılmasında olduğuna dikkat çekerek bu sayede diplomatik bir çözüm için ortam sağlanabileceğini kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de, diplomatik çözümün Ukrayna krizi için tek seçenek olduğunu hatırlattı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Münih Güvenlik Konferansı öncesinde yeni bir çözüm inisiyatifi başlatmış, iki lider bu bağlamda Moskova ve Kiev'i ziyaret etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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