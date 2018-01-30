DİNK DAVASININ 17. DURUŞMASI YAPILDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 11\'i tutuklu 85 sanıklı davaya devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın 17. duruşmasına, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz\'ün de aralarında bulunduğu 5\'i tutuklu 4\'ü tutuksuz 9 sanık ile tarafların avukatları katıldı. Bazı sanıklar da SEGBİS sistemi ile duruşma salonuna bağlandı.

Sanıklardan eski Trabzon Jandarma Komutanlığı görevlisi tutuksuz sanık Volkan Şahin\'in çapraz sorgusu yapıldı. Şahin, Pelitli bölgesinden sorumlu olduğunu, burada çıktığı devriye görevi sırasında Erhan Tuncel ve Tuncay Uzundal ile tanıştığını, Hrant Dink\'i tanımadığını ve Dink hakkında hiç bir bilgisi olmadığını söyledi.

Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu\'nun, Tuncay Uzundal ve Erhan Tuncel\'in evine gidip gitmediğine ilişkin sorusu üzerine Şahin, “Ev dediğiniz tek göz odaydı. Devriyeye gittiğimizde çay içiyorduk. Oralarda dolaşıyorduk. Bir kere Trabzon merkeze geldiklerinde evime gelip çay içtiler\" şeklinde konuştu.

Tuncay Uzundal\'ın cinayetten bir gün sonra kendisini aradığını söyleyen Şahin, Uzundal\'ın Erhan Tuncel\'i görmesi durumunda kendisine bilgi verilmesini istediğini savundu. Dink Ailesi\'nin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, üstlerini ve savcılığı bu görüşme konusunda bilgilendirip bilgilendirmediğini sorması üzerine Şahin, “Olayla ilgili olduğunu düşünmediğim için bilgi vermedim\" dedi.

Söz alarak Volkan Şahin\'e bazı sorular soran Erhan Tuncel, Volkan Şahin ile Dink\'e ilişkin bir şey konuşmadıklarını savundu.

Şahin\'in çapraz sorgusunun sona ermesi ile mahkeme duruşmayı Perşembe gününe erteledi.



