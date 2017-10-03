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Dink cinayetinde kamu görevlilerinin ihmali davası..

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma görevlileri ve eski emniyet görevlilerinin yargılandığı 85 sanıklı davaya devam edildi

03 Ekim 2017 21:19

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma görevlileri ve eski emniyet görevlilerinin yargılandığı 85 sanıklı davaya devam edildi. Duruşmada savunmasını yapan eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu, \"Olayın olduğu tarihte Türkiye\'de değilim, İtalya\'da kurstayım. Gazete haberi gerekçe gösterilerek tutuklandım\" diyerek suçlamayı reddetti. 
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada, eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek, Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve gazeteci Ercan Gün ile eski jandarma-emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar hazır bulundu. MİT TIR\'ları davasında da tutuklu bulunan sanık eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu savunmasına, Dink ailesine başsağlığı diledikten sonra başladı. Celepoğlu, \"Eski bir general olarak yurt içinde ve yurt dışında lanetle karşılanan cinayetin davasına kumpas denilecek şekilde sanık olarak monte edilmekten dolayı zul duyuyorum. Hukuki gerekçelerden uzak, tamamen varsayımlara dayalı suçlamaları tamamen reddediyorum. Dink ailesinden bu davanın peşini bırakmamalarını ve davanın sulandırılmasına izin vermemelerini talep ediyorum\" dedi. 

\"HERHANGİ BİR DELİL YOKKEN TUTUKLANDIM\"
\"2008\'de İstanbul İl Jandarma Komutanı olarak atandım. Zaten her şey o zaman başladı\" diyen sanık Celepoğlu, \"31 yıl hizmet ettiğim üniformam herhangi bir gerekçe yokken MİT TIR\'ları davasında üzerimden sökülüp alındı. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inanıyorum. Herhangi bir delil yokken tutuklandım. Emeklilik haklarım verilmedi. Adeta ben ve ailem açlıkla terbiye edilmeye çalışılıyor. Şuna inanıyorum şerefli bir insan olarak yaşamak için omuzlarda yıldıza gerek yok. Algı operasyonları ile bir hedef oluşturuldu ve o hedef de ben oldum\" diye konuştu.
 
TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ
Dink cinayetinin işlendiği tarihte yurtdışında olduğunu belirten Celepoğlu, \"Olayın olduğu tarihte Türkiye\'de değilim, İtalya\'da kurstayım. Gazete haberi gerekçe gösterilerek tutuklandım. Tutuklandıktan sonra 11 dilekçe verdim. Herhangi bir işlem yapılmadı\" diyerek suçlamaları reddetti. MİT TIR\'ları olayında da suçsuz olduğunu söyleyen Celepoğlu, \"Davaya taraf olan Cumhurbaşkanı ve yetkililer yanlış yönlendirildi ve halen de yanlış yönlendirilmekteler\" dedi. Sanık Hamza Celepoğlu, \"General olmak, kurmay olmak, yurtdışına gitmek FETÖ üyeliğine delil oluşturmaz\" diyerek tahliyesini talep etti. Duruşmaya perşembe günü devam edilecek.     

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