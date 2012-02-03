Dindar nesil yetiştirme formülü



T24 - Başbakan'ın 'dindar nesil yetiştireceğiz' sözlerine paralel projeler Diyanet'ten. Kurum 2012-2016 planında gençlerden, kadınlara, engellilerden mültecilere kadar birçok kesime ulaşmayı planlıyor.





Ali Ekber Ertürk'ün Akşam gazetesinde yer alan haberi şöyle: Diyanet İşleri Başkanlığı, daha dindar toplum için 4 yıllık yol haritasını hazırladı. Kurum, özel kadrolarla cami dışına çıkarak toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedefliyor.

Çocuklar, gençler, kadınlar için cami dışı din hizmetleri artırılacak. Kurumun 2012-2016 Stratejik Planı'nda yer alan bilgilere göre, gençlerin ahlakını korumak amacıyla dini içerikli romanlar yazılacak, yaygın eğitimde kullanılmak üzere ücretsiz yayınlar hazırlanacak. Kurumun 4 yıllık Strateji Planı'nda yer alan bazı projeler şöyle:





Umre hizmeti geliştirilecek

- Başkanlık merkezinde 'irşat ekipleri' oluşturulacak. Aile irşat ve rehberlik bürolarının hizmet etkinliği arttırılacak.

- Cami dışı din hizmetleri için özel kadrolar oluşturulacak.

- Din görevlileri cami dışı din hizmetlerine teşvik edilecek. Cami derslerine etkinlik kazandırılacak.

- Aile konusunda çalışma yürüten diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacak.

- Gençlere ve yetişkinlere yönelik dini bilgiler içeren eden eserler hazırlanacak.

- Öğrencilere yönelik umre hizmetleri geliştirilecek.

- Medyada yer alan dini programlara Diyanet temsilcilerinin katılımı sağlanacak.





Engelliye hizmet müze de yolda

- Sürekli bakıma muhtaç olan engelli, yaşlı ve hastalara yönelik din hizmeti sunulacak.

- İllerde ve nüfusu 50 binin üzerinde olan ilçelerde işitme engellilere dini hizmet verilecek.

- Merkezi camilerde 'dini danışmanlık' büroları açılacak.

- Şehirlerin uygun yerlerindeki camilerde ve Başkanlık hizmet binalarında Diyanet Okuma Salonu adı altında salonlar açılacak.

- Mültecilere yönelik dini hizmet alanları üretilecek.

- Engellilere yönelik olarak umre hizmetleri geliştirilecek.

- Kadınların dini sorunlarını konu alan eser hazırlanacak.

- 'Kura'n-ı Kerim Müzesi' kurulacak.

- Yaygın eğitimde kullanılmak üzere ücretsiz dini yayın dağıtılacak.





Gençler 'roman' Çocuklara 'çizgi filmi'

Diyanet, 'ahlaki yozlaşmayı önlemek' amacıyla da bir dizi hedef belirledi. Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerle işbirliği yapılarak 'ahlaki problemlerin sebep ve sonuçları' hakkında konferans, panel, seminer düzenlenecek. Gençler için 'roman serisi' çıkaracak olan Diyanet, çocuklara yönelik çizgi filmler de hazırlayacak. Bu amaçla süreli bir yayın da hedefler arasında yer aldı.

Başbakan'ın sözleriyle ilintilendirilmesin



Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar da 2012-2016 stratejisini değerlendirdi.



Bu projelerle, Başbakan Erdoğan'ın 'Dindar bir gençlik yetiştirmek istiyoruz' sözlerinin ilintilendirilmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Özafşar, 'Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2012 -2016 Strateji Planı, kurumun asli görevi kapsamında hazırlanmış bir çalışmadır.

Diyanet de, her kurum gibi ileriye dönük planlamalar yapmakta ve uygulamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevi din hizmeti vermektir. Bu hizmet, sadece camiyle sınırlı bir hizmet değildir. Din hizmeti, cami dışında gerçekleştirilecek projelerle de verilir. Strateji planında yer alan 'Cami Dışı Din Hizmeti' projeleri de bu kapsamda hazırlanmıştır. Strateji planı öncesi veya sonrasında Sayın Başbakanımız ile herhangi bir istişaremiz olmamıştır. Bu projelerin Sayın Başbakan'ın sözleriyle ilintilendirilmesini doğru bulmuyoruz' diye konuştu.





Benim gerçek kahramanım Hz. Muhammed

Diyanet, çocuk dergisiyle de miniklere ulaşmayı hedefliyor. Kurumun sitesinde yer alan Diyanet Çocuk'un haziran sayısında 'Benim Kahramanım' isimli romanda çocuk karakter, uçabilen, duvarda yürüyebilen kahramanları okuyunca şaşırarak 'Keşke ben de onlar gibi olsam' diyor. İkinci kitabı okuyunca fikri değişiyor: Vay be gerçekten böyle miymiş. Ben bunu hiç bilmiyordum. Bu özelliklerin hepsi bir tek kişide olabilir mi? Yaşasın işte gerçek süper kahraman. Benim gerçek süper kahramanım Sevgili Peygamberim Hz. Muhammed Mustafa'dır. (Melis APAYDIN)





