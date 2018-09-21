Dinamo Zagreb - Fenerbahçe: 4-1

ZAGREB (DHA)

STAT: Maksimir

HAKEMLER: Craig Pawson, Lee Betts, Ian Hussin

DINAMO ZAGREB: Dominik Livakovic - Dani Olmo, Izet Hajrovic (Dk. 82 Tongo Doumbia), Mario Gavranovic (Dk. 85 Mario Budumir), Amir Rrahmani, Amer Gojak, Kevin Theophile-Catherine, Petar Stojanovic, Ivan Sunjic, Emir Dilaver, Mislav Orsic (Dk. 76 Damian Kadzior)

FENERBAHÇE: Harun Tekin - Şener Özbayraklı, Diego Reyes, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Alper Potuk (Dk. 80 Islam Slimani), Yassine Benzia (Dk. 65 Jailson), Aatif Chahechouhe (Dk. 65 Barış Alıcı), Michael Frey

GOLLER: Dk. 16 Sunjic, Dk. 27 - Dk. 57 Hajrovic, Dk. 60 Olmo (Dinamo Zagreb) - Dk. 47 Neustadter (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Hajrovic, Gojak, Sunjic (Dinamo Zagreb) - İsmail, Eljif Elmas (Fenerbahçe)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta müsabakasında Fenerbahçe deplasmanda Hırvatistan\'ın Dinamo Zagreb takımına 4-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16\'ncı dakikada Sunjic, 27 ve 57\'nci dakikalarda Hajrovic ile 60\'ıncı dakikada Olmo kaydetti. Sarı lacivertli temsilcimizin tek golü ise 47\'nci dakikada Neustadter\'den geldi.

Öte yandan grubun bir diğer maçında ise Spartak Trnava kendi sahasında Anderlecht\'i 1-0 mağlup etti.

16\'ncı dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza alanı içinde seken topu önünde bulan Gavranovic, pasını Sunjic\'e doğru verdi. Sunjic yaptığı düzgün vuruşla topu kaleci Harun Tekin\'in sağından filelerle buluşturdu: 1-0.

27\'nci dakikada savunmadan gönderilen topu kontrol eden Gavranovic sağ çaprazdan ceza alanı içine girdikten sonra topuk pasıyla Hajrovic\'i topla buluşturdu. Hajrovic beklemeden şutunu çekti ve ağları sarstı: 2-0.

İlk yarı Dinamo Zagreb\'in 2-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

47\'nci dakikada sağ kanattan Benzia\'nın kullandığı köşe vuruşunda Mehmet Topal ön direkte topu arka direğe aşırttı. Uygun durumdaki Neustadter kafa vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu: 2-1.

57\'nci dakikada savunmada Mehmet Topal ile İsmail Köybaşı birbirleriyle çarpıştı ve Olmo araya girerek kaleci Harun\'un yanından pasını Hajrovic\'e aktardı. Hajrovic, topu boş kaleye gönderdi: 3-1.

60\'ıncı dakikada sağ kanattan gelişen atakta Stojanovic\'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Olmo vuruşunu yaparak takımının 4\'üncü golünü attı: 4-1.

Mücadelede başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb\'e 4-1 mağlup oldu.

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