Dinamo Kiev'den Vida ve Yarmolenko açıklaması

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Alyaksandr Khatskevich, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Hırvat stoper Domagoj Vida ve adı zaman zaman Türk takımlarıyla anılan hücum oyuncusu Andriy Yarmolenko'nun transfer ihtimali hakkında konuştu.

Ukrayna basınına konuşan Khatskevich, "Kadro çalışmasını yerine getirdik. Güçlendirmemiz gereken pozisyonları tespit ettik. Bazı oyuncuların takım ayrılabileceği gerçeğine hazırız" dedi.

Ajansspor'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın gündemindeki Vida ve yıldız oyuncuları Yarmolenko'nun takımdan ayrılma ihtimaline hazır olmaları gerektiğini vurgulayan Alyaksandr Khatskevich, "Bunun sadece Yarmolenko için değil, Vida için de geçerli olduğunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Bu oyuncuların her an bizden ayrılabileceği gerçeğine hazırlıklı olmamız lazım" diye konuştu.

İki oyuncunun da oynadıkları mevkinin lider isimleri olduğunu vurgulayan Dinamo Kiev Teknik Direktörü, "Mevkilerinin lider oyuncuları, sahanın liderleri. Eğer teklif gelirse, gidebilirler" dedi.