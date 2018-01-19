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Spor

Dimitrov, genç rakibi Andrey Rublev'e tek set verdi

Rublev'i mağlup eden Dimitrov, Avustralya Açık'ta dördüncü tura yükseldi

19 Ocak 2018 13:47

Avustralya Açık tek erkekler 3. tur maçında dünya 3 numarası Grigor Dimitrov, 30 numaralı seribaşı genç rakibi Andrey Rublev'i 6-3, 4-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti.

Yoğun sıcak hava altında oynanan ve bu sebeple iki tenisçinin de çok sayıda basit hataya imza attığı maçta Rus rakibine winner sayılarında 45-29 üstünlük kuran Dimitrov, 3 saat 4 dakika sonunda tur atlayan taraf oldu.

Geçtiğimiz yıl Melbourne'de yarı final gören Bulgar tenisçi 4. turda, Nick Kyrgios ile Jo-Wilfried Tsonga maçının galibiyle karşılaşacak.

 

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