Dimitris Pelkas: Taraftarlardan özür diliyorum

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, kendi performansını ve Aytemiz Alanyaspor maçını yorumladı.

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, ligde üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşma sonrası Dimitris Pelkas, beIN SPORTS'a konuştu ve şunları kaydetti:

"Uzun süredir ilk 11 oynamadım. Ligde 60, Avrupa'da ise 110 dakikalık görev yaptım. Gösterdiğim performanstan memnun değilim, daha iyisini yapabileceğimi biliyorum. Bu performansım beni memnun etmedi. Bana verilen fırsatı değerlendirmeye gayret ediyorum.

Bugün arkadaşlarım yüzde 100'den fazlasını ortaya koydu. Taraftarlarımızdan takım adına özür diliyorum. Biz bugün sonuna kadar çalıştık ama şanssızdık. Bu durumu düzeltmemiz gerekiyor, bunu düzeltecek olanlar da bizleriz."