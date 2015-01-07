

Paris'teki saldırıda hayatını kaybeden Charlie Hebdo dergisinin genel yayın yönetmeni Stéphane Charbonnier, basın özgürlüğünün büyük bir savunucusuydu. Dini radikalizmin yanı sıra ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğe de karşı çıkıyordu.

Kanlı saldırıda hayatını kaybeden 47 yaşındaki Charbonnier, 21 Arlık 1967'de Normandiya'da dünyaya geldi. Gazeteci ve karikatürist Charbonnier, daha genç yaşta karikatürlerini yerel gazetelerde yayınlatmayı başarmıştı.

2009 yılından bu yana Charlie Hebdo'nun genel yayın yönetmenliğini yapan Charbonnier, diğer mizah dergileri ve komünist L'Humanité gazetesine de çizimler yapıyordu.

Charbonnier, karikatürleriyle ırkçılık karşıtı organizasyonlara da destek veriyordu. Çoğu kez karikatürleriyle çok fazla ileri gitmekle suçlanan çeken Charbonnier, kendini ve meslektaşlarını şöyle savunmuştu: “Biz yasaların izin verdiği ölçüyü aşmıyoruz.”

Charbonnier, 2012 yılı eylül ayında Lo Monde gazetesine verdiği demeçte ise “Çocuğum, eşim, otomobilim ya da kredi kartım yok. Şimdi söyleyeceğimi belki biraz iddialı bulacaksınız ancak diz çökerek yaşamaktansa dimdik ölmeyi tercih ederim“ şeklinde konuşmuştu.

Davalardan korkmuyordu

Charb takma adıyla çizen karikatüristin davalardan da korkusu yoktu. Hakkındaki çoğu davayı kazandı.

"Charlie Hebdo" dergisi çalışanları, Jyllands-Posten'ın Hz. Muhammed karikatürlerini yayınlaması nedeniyle ölüm tehditleri alıyordu. 2011 yılında "Şeriat" özel sayısı çıkaran dergi genel yayın yönetmeni olarak Hz. Muhammed'i belirlemiş, bunun üzerine derginin merkezi kimliği belirsiz kişilerce kundaklanmıştı.

Fransız basınına göre, Charb, terör örgütü El Kaide'nin İslam'a karşı suç işledikleri için öldürülmesi çağrısı yaptığı 11 kişi arasındaydı.

Charlie Hebdo dergisinin avukatı Richard Malka, Charb ve meslektaşlarının yıllarca ölüm tehditleri altında yaşadığını belirtti. İçişleri Bakanlığı'nın dergiye polis koruması sağladığını kaydeden Malka, “Ancak Kalaşnikofla gelen barbarlara karşı hiç bir şey yapılamaz“ dedi.