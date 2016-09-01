Dilma Rousseff görevinden azledildi



Bütçede usulsüzlük yapmakla suçlanan Dilma Rousseff hakkında Brezilya Senatosu'da yapılan oylamada 61 senatörden sadece 20'si Rousseff'in devlet başkanlığı görevinde kalması yönünde oy kullandı. Senato'da üçte ikilik çoğunluğun azil yönünde oy kullanması sonucu da 68 yaşındaki Rousseff, devlet başkanlığı görevinden tamamen azledildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Rousseff'in avukatı ise Yüksek Mahkeme'de gideceklerini duyurdu.

Rousseff devlet başkanlığı görevinden geçen mayıs ayında geçici olarak alınmıştı. O tarihten bu yana da Başkan Yardımcısı Michel Temer, Rousseff'in görevini yürütüyor. 75 yaşındaki muhafazakar politikacı Temer'in devlet başkanlığı görevini 2018 yılında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine dek yürütmesi bekleniyor.

Temer'in halka hitaben bir konuşma yapacağı, daha sonra G20 toplantısına katılmak üzere Çin'e gideceği bildirildi.

İlk kadın sosyalist Devlet Başkanı

Dilma Rousseff, Brezilya'da ilk sosyalist kadın Devlet Başkanı'ydı. Ancak Rousseff'in sallantılı bir görev dönemi geçirdi. Özellikle devlete bağlı petrol şirketi Petrobras'ta yaşanan yolsuzluk skandalı ülkede büyük öfkeye yol açtı. Rousseff'in görevine ikinci kez seçildiği 2014 yılından sonra popülaritesi daha da düştü.

Rousseff, Senato önünde yaptığı konuşmada kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti ve sosyal alanlarda geri adım atılmaması uyarısında bulundu. Görevden el çektirme işleminin ise anayasaya aykırı ve darbe anlamına geldiğini söyleyen Rousseff, göreve geldiğinden bu yana ülkenin seçkin ekonomi gruplarının kendisini görevden uzaklaştırmaya çalıştığını savundu. Rousseff yeni oluşturulacak hükümetin sosyal kesintilere gideceğini dile getirdi.