Diego Perotti sezonu kapattı!

Fenerbahçe'de bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Diego Perotti'nin ligin kalan bölümünde oynatılmaması yönünde rapor verildi.

Sakatlıktan dönerek yüzleri güldüren Diego Perotti'den bu kez iyi haber gelmedi. Arjantinli futbolcunun çalışmalara devam etmesine rağmen ligin kalan bölümünde oynatılmaması rapor edildi.



Sağlık ekibi, Emre Belözoğlu'na Perotti'nin risk taşıdığını ve sakatlığının nüksedebileceğini aktardı. Ancak yıldız futbolcu bireysel çalışmalarda çok istekli ve dönmek için yoğun çaba harcıyor.

6 aydır forma giyemiyor

Fanatik'in haberine göre; Perotti, ligin ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde dizinden sakatlanmıştı. Yaklaşık 6 aydır forma yüzü göremeyen tecrübeli isim bireysel çalışmalara geçtiğimiz hafta start vermişti ama sağlık ekibi hazır bulmadı.



Tangocu'nun iyileşme süreci olumlu ilerlese de çok büyük ihtimalle sezonu kapattığı belirlendi.